(AMPLIACIÓN) ERREJÓN: “UNA PARTE DEL ENTORNO DE PABLO IGLESIAS NO ME QUIERE EN POSICIONES RELEVANTES”

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este lunes que “una parte del entorno” del secretario general del partido, Pablo Iglesias, “no me quiere en posiciones tan relevantes como estaba antes” y consideró que “más que la primera” posición, están en discusión “el resto de posiciones” en Podemos.El candidato de ‘Recuperar la ilusión’ al Consejo Ciudadano de Podemos, que es la lista que se enfrenta a la de Pablo Iglesias, ‘Podemos para Todas’, se expresó en estos términos en declaraciones en Radiocable, recogidas por Servimedia, después de que este sábado presentara de manera oficial a su equipo para 'Vistalegre II'. “Intentaré hasta el final convencer a Pablo (Iglesias) de que el tiempo del plebiscito, del todo o nada, del blanco o negro, se ha acabado en Podemos”, manifestó, después de que Iglesias haya anunciado que dejará el liderazgo de la organización si resultan vencedoras las tesis de Errejón. Asimismo, dijo que intentará convencer al secretario general del partido de que no abandone su puesto, gane el ideario que gane. Errejón se mostró contundente al decir que no ha estado de acuerdo en muchas de las decisiones que ha tomado el partido en los últimos meses, y agregó que cree “claramente que una parte del entorno de Pablo (Iglesias) no me quiere en posiciones tan relevantes como estaba antes”. En este sentido, indicó que “están más en discusión el resto de posiciones” en Podemos “que la primera”, es decir, el liderazgo de Pablo Iglesias. Se refirió igualmente a la campaña de Nochebuena contra él que inició el equipo de Iglesias con el ‘hashtag’ #IñigoAsiNo y afirmó que “las personas que participaron en esa campaña han ido tomando posiciones” que no comparte, porque se han “alejado” de la ruta de Podemos. Asimismo, explicó que no le gustaría que su partido se estancara en el espacio “cómodo” y “de protesta” de la izquierda tradicional, sino que tiene que ser capaz de “ilusionar” a quienes todavía no ha convencido para votarles. VOTACIONES EQUILIBRADASCon todo, consideró que en Vistalegre su proyecto y el de Iglesias van a quedar parecidos en votos. “Van a salir unas votaciones muy equilibradas”, con un Consejo Ciudadano, aseguró, “con buena parte” de un equipo y de otro. Esto, añadió, se entenderá como un mensaje de “unidad” y de “obligación de entendimiento” por parte de la militancia. Abogó además por una organización que sea capaz de “prescindir” de alguna de sus figuras, no sólo la de Iglesias, sino la suya incluida, pero añadió que “todavía no hace falta”, porque a Iglesias “le quedan tareas muy importantes que hacer en política”. Por otro lado, calificó de “duro” el artículo que escribió este domingo uno de los fundadores de Podemos, Luis Alegre, en eldiario.es, en el que acusó directamente al entorno de Iglesias de actuar como un “grupo de conspiradores” contra el partido. “Yo nunca hablaré mal de un compañero y soy dirigente y portavoz de Podemos. Le tengo respeto a Luis (Alegre), hemos tenido diferencias pero eso nos tiene que hacer reflexionar”, explicó Errejón, que marcó la diferencia que existe entre la foto que se está viendo del Vistalegre que tendrá lugar el próximo fin de semana, 11 y 12 de febrero, y la del primer congreso. En octubre de 2014 se veía una fotografía de “los cinco” de Podemos, es decir, Iglesias, Errejón, Alegre, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, grupo que ahora “se ha disgregado” y ya “prácticamente nadie está”. Bescansa ha sido la última de este grupo en abandonar su cargo de la dirección del partido. Lo dejó el miércoles de la pasada semana junto al responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez. Alegre, dijo, “no escatima en críticas” hacia Podemos y consideró que “tiene razón en que hay una carga personal importante” en el partido. Por encima de todo eso, añadió, “hay algunas diferencias políticas de calado que tiene que resolver la gente” votando hasta este fin de semana y eligiendo entre un proyecto y otro.Aseguró que no se pueden conformar con lo que han conseguido hasta ahora, sino “arrancar victorias al Gobierno del PP” y seguir dando pasos “para construir una fuerza con clara vocación de mayorías”. Igualmente, reconoció que añora la forma de hacer política “tan a flor de piel” que Podemos tuvo al principio. Antes, subrayó, el partido era más pequeño, “y la forma de hacer política de hoy es más compleja”.Ahora, concluyó, Podemos “tiene que ensancharse”, “reconocer la pluralidad” y diseñar una organización “en la que quepa todo el mundo”.