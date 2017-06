(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. HERNANDO, A IGLESIAS: “NUNCA SERÁ PRESIDENTE DEL GOBIERNO, ACEPTE SU FRACASO”

Etiquetas

- El PP dice que la moción ha sido una “tortura” de un Iglesias “pretencioso” que no asume su papel. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, afirmó este miércoles que Pablo Iglesias, candidato en la moción de censura impulsada por Unidos Podemos, “nunca será presidente del Gobierno” y le pidió que acepte de una vez su “fracaso”. “Retire la moción de censura o retírese”, le espetó.Hernando se expresó en estos términos al dirigirse al líder de Podemos en su intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados, donde consideró que esta iniciativa ha sido una “tortura” que sólo tenía por objetivo ocupar cuota mediática.“Su moción no tiene carácter constructivo”, criticó, para acto seguido indicar que los españoles ya “habrán desconectado hace bastante tiempo” porque ver a Iglesias ha sido “una tortura”. “Su estrategia es atacar y estigmatizar al PP con lo que sea”, sentenció Hernando en su primera intervención ante la Cámara. En esta línea, el portavoz del PP señaló que la moción es la “última ocurrencia” y un “nuevo numerito del circo podemita” pero que, en esta ocasión, además ha sido “un numerito bastante aburrido”. “Yo hoy le digo desde esta tribuna que usted nunca será presidente del Gobierno de España, acepte su fracaso”, reclamó a Iglesias.En su exposición, Hernando sacó pecho de las reformas económicas impulsadas por Rajoy y de la buena marcha de España, que “vuelve a ir bien”. “Mientras nosotros trabajamos por el crecimiento, otros utilizan las instituciones para sus intereses particulares. No soportan los hechos y recurren a la demagogia”, argumentó.CORRUPCIÓNUna moción, prosiguió, es “algo más serio de lo que ha hecho aquí”. “Hemos vuelto a comprobar que lo que menos necesita España es a usted”, consideró, antes de poner en valor el carácter “honrado, decente y honesto” del Gobierno, de su presidente y del PP. “Le pido un poco más de respeto para todos los votantes”, exigió tras las duras acusaciones de Iglesias en materia de corrupción.“Nosotros tenemos claro, a diferencia de usted, que quien la hace la paga”, aseveró, al tiempo que alertó de que “no hay peor corrupción ni más vil ni antipatriota que aquella que implica ponerse al servicio de terceros países”. “¿A qué espera usted para condenar el régimen de Nicolás Maduro?”. Hernando aseguró que a Iglesias “le va a perseguir siempre”, como a “muchos de los colegas que le acompañan”, haber actuado como “mercenario” del régimen venezolano. En este punto, también se dirigió al PSOE para reprocharle sus “lecciones” en este campo cuando es “el único partido condenado por financiación ilegal” y tiene “240 causas judiciales abiertas en toda España”.Para Hernando, el “numerito” de Podemos en el Pleno de hoy se debe “a la situación de debilidad y fragmentación” del PSOE. “No debería presentar una moción quien no es ni siquiera jefe de la oposición”, ya que es algo “pretencioso y arrogante” de quien ha quedado en tercer lugar en las elecciones generales.En este contexto, reclamó al PSOE “altura de miras” para no caer en la “trampa” de Podemos. “No se arrojen en brazos de un partido de propuestas quiméricas que no duda en mercadear con la soberanía nacional en función de sus exclusivos intereses”, recomendó al nuevo PSOE que ha surgido tras la reelección de Pedro Sánchez como secretario general.CATALUÑACon respecto al desafío independentista, preguntó directamente a Iglesias por su “posición real”. “¿Qué es lo que quieren hacer de verdad? ¿Están de acuerdo en fracturar España en pedazos y que eso sea algo sobre lo que pueden decidir una parte de los españoles excluyendo a otra parte?”. “Fracturar la soberanía nacional es uno de los peores negocios que puede hacer un país como el nuestro”, subrayó, para a continuación poner en valor los 40 años de democracia, “los mejores de nuestra historia”. “Usted aparte de insultar a todo el mundo no sabemos muy bien por qué quiere ser presidente de un país como el que usted descubre, un país negro”, añadió.Finalmente, consideró que Iglesias hace gala de una “bajeza moral incontestable” al criticar la donación del fundador de Inditex, Amancio Ortega, para la renovación de los equipos de diagnóstico y tratamiento del cáncer en los hospitales públicos. “Se lo dice alguien que ha pasado por esta situación”, apuntó.