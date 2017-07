(AMPLIACIÓN) SÁNCHEZ E IGLESIAS COMPARTEN LA VOLUNTAD DE “GOBERNAR JUNTOS” EN CASTILLA-LA MANCHA

Etiquetas

Los secretarios generales del PSOE y de Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente, comparten la voluntad de “gobernar juntos” en Castilla-La Mancha, ante la posibilidad de que miembros de la formación que lidera Iglesias puedan entrar en el Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García-Page.El dirigente de Podemos realizó esta afirmación en una rueda de prensa tras reunirse con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, donde valoró el ofrecimiento de García-Page al líder de Podemos en Castilla La-Mancha, José García Molina. Una decisión que tendrán que tomar en última instancia las bases del partido morado en esta comunidad, en una consulta cuya fecha está todavía por determinar. Preguntado por la “implicación” de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias en el que sería el primer Gobierno autonómico en el que estaría presente Podemos, subrayó que ambos consideran que este acuerdo “era lo mejor” para los castellanomanchegos y que están en “permanente contacto” con sus respectivos secretarios generales en esta comunidad.No obstante, puntualizó que se trata de un acuerdo que compete a los miembros de Podemos en esa comunidad y que los líderes de PSOE y Podemos a nivel nacional no han influido en la decisión final, que tendrán que ratificar las bases de la formación morada. Iglesias ensalzó el “excelente” trabajo llevado a cabo por José García Molina en Castilla-La Mancha. “Nosotros somos una fuerza política de Gobierno y para eso es necesario asumir esas responsabilidades de Gobierno”, subrayó. Añadió que “garantizar” los derechos de los ciudadanos castellanomanchegos solo se puede hacer desde el Ejecutivo y no “estando fuera”, y valoró que el líder de Podemos en Castilla La-Mancha haya pensado en los derechos de los ciudadanos y “no en intereses de partido”. Preguntado sobre las críticas al acuerdo de la corriente de los anticapitalistas y, en concreto, del principal representante de la misma, Miguel Urbán, que ha señalado que Podemos no tiene que “subalternizarse al PSOE”, Iglesias ensalzó la “diversidad” y “pluralidad” de opiniones en su partido.