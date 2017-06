(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. RIVERA CARGA CONTRA IGLESIAS, QUE LE ADVIERTE DEL “COMPADREO” CON EL PP

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cargó este miércoles contra el candidato de la moción de censura, Pablo Iglesias, más que contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ausente en el debate. El líder de Podemos recomendó a Ciudadanos que se cuide del “compadreo con el partido más corrupto de Europa”, y le acusó de actuar en el Parlamento “como una fachada” en favor de los privilegiados y de no servir “para nada” en política. “Después de esta misa laica, de valores, humildad y mesura... ¿alguna idea?”, preguntó irónicamente Rivera a Iglesias al subir a la tribuna en su turno de réplica. Para ser candidato, le dijo, no basta con criticar a los demás, sino que hay que hacer propuestas concretas. Ciudadanos no ha entrado en gobiernos, dijo, porque es “un poquito más responsable” que Podemos y sus aliados y quiere gobernar “mejor” que los que estaban antes. “No quiero ser presidente a cualquier precio”, aseguró, mientras que a Iglesias “le da igual” hacerlo con aliados como ERC o Bildu o con un territorio “separado”. “Este es un gran país a pesar de gente como ustedes”, remachó. Rivera le exigió que antes de las elecciones catalanes aclare a los electores si apoyará a un gobierno constitucionalista presidido por Inés Arrimadas o será “comparsa, persona útil, por decirlo suavemente”, de quienes quieren “liquidar” la unidad de España. Insistió en que más allá de “milongas” Podemos votó en contra de un cambio de gobierno y es “el máximo responsable” de que Rajoy sea presidente. Aunque con Pablo Iglesias es “muy difícil llegar a acuerdos”, le tendió la mano para la reforma electoral, la de la Fiscalía o la limitación de mandatos, porque “me importa más España que mi partido”. Por ello, concluyó, “soy capaz de ponerme de acuerdo incluso con usted”.CRÍTICAS DE IGLESIAS A RIVERAEl dirigente de Podemos respondió con un discurso muy crítico con Rivera que duró inicialmente escasos 15 minutos y en el que no faltaron las llamadas al orden de la presidenta, Ana Pastor, y los abucheos por parte de la bancada de Ciudadanos, que desaprobaban las palabras del líder de Podemos. “Lo primero que tiene que evitar es ser un embustero”, manifestó Iglesias, que acusó a Rivera de haber “engañado” a los españoles diciendo en campaña electoral que no iban a apoyar al PP, cuando finalmente facilitaron la investidura de Mariano Rajoy. “Usted es más bien un cínico. Le da igual. Son de cualquier cosa que le suene bien al poder”, le espetó.Además, consideró que Ciudadanos no ha llegado a la política “para cambiar nada”, sino que “están básicamente para que nada cambie”, porque en realidad son “antes que una formación política seria un producto de marketing”. “Mucho marketing y pocas nueces, señor Rivera. Tiene básicamente cuatro frases de marketing y es un profundo desconocedor de la realidad de nuestro país”, le dijo, para seguidamente “recomendarle” que preste atención a la manera que tienen de gobernar en ciudades con Madrid o Barcelona. “Lecciones de trabajar, usted a mí poquitas”, manifestó el dirigente de Unidos Podemos. Tras mencionar algunos de los avances conseguidos con Manuela Carmena o Ada Colau, Iglesias se preguntó qué ha hecho Ciudadanos más que tener una actitud de “compadreo” con el PP, de “sonrisas” y “buen rollo”, con la que “no solucionan los problemas de España”. Iglesias pidió a Rivera en reiteradas ocasiones que le mirase a la cara cuando estuviera en tribuna. “Le pido que mantenga la educación y el decoro parlamentario y me atienda”, le dijo, mientras el diputado de Cs no paraba de observar su móvil evitando contacto visual con el dirigente de Podemos. Iglesias se mofó de las citas realizadas por Rivera en su intervención diciéndole, por ejemplo, que “hablar del proyecto de Estado de Azaña es diferente a vender productos bancarios”, y le recomendó “no meterse en jardines”, porque decir esas cosas es más propio “de un experto en ‘coaching’”. “A usted le convencieron esos tránsfugas con los que montó un partido que iba a ser presidente del Gobierno, y se lo llegó a creer, creyendo que este país no tiene más profundidad que la que tiene usted”, aseguró, para recriminarle que es un diputado “fachada” que “pasará a la historia por ser el escudero del PP”.