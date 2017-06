(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. IGLESIAS CONSIDERA QUE PUEDE MIRAR AL ‘NUEVO PSOE’ “DE IGUAL A IGUAL”

Etiquetas

- Le emplaza a “ponerse a trabajar en verano” para construir “una nueva mayoría”. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, agradeció este miércoles el tono empleado por el portavoz socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, a quien le dijo que quiere pensar que el 'nuevo PSOE' “se parece más a usted” y menos al anterior portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando.Desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el dirigente de Podemos y candidato en la moción de censura contra Mariano Rajoy destacó la “valentía” de Ábalos al afirmar que el PP está protegiendo a corruptos desde las instituciones. “Nos comprometemos con ese nuevo PSOE a trabajar por esa nueva mayoría”, le trasladó Iglesias, para subrayar seguidamente que esto es posible ahora con Pedro Sánchez como secretario general, a quien emplazó a ponerse a trabajar este verano para intentar construir una alternativa a Rajoy, ya que, recordó, Sánchez no ha descartado presentar una moción de censura liderada por el PSOE en el Parlamento.Consideró que el diagnóstico que realizó Ábalos “se parece mucho” al programa de Gobierno que presentó el propio Iglesias este martes y celebró que comparta con Unidos Podemos que los de Ciudadanos son los que “sostienen” la corrupción del PP. “Su diagnóstico nos llevaría a ponernos de acuerdo en muchas partes del programa”, subrayó Iglesias.Sí reprochó a los socialistas que no les avisaran cuando presentaron una moción de censura en Murcia, tras lo cual se escucharon en el Hemiciclo palabras de desaprobación desde la bancada del PSOE. “UNA DIRECCIÓN INTERESANTE”Felicitó al PSOE por la “dirección interesante” que muestra ahora con Pedro Sánchez al frente del partido y destacó las posibilidades que se abren para abrir el diálogo, que Iglesias fijó para este verano.Dijo que sería bueno ponerse a trabajar para intentar construir una alternativa después del verano y preparar una nueva moción de censura. “Eso sí, mirándonos con respeto y de igual a igual”, manifestó. “Pero sé que con ustedes y con nosotros no basta”, dijo Iglesias, para seguidamente mencionar a ERC y afirmar que considera “indecente” que se quiera “criminalizar” a esta formación por defender una consulta independentista en Cataluña. Le tendió además la mano con el objetivo de “buscar la fórmula” para un referéndum que no sea ilegal y esté pactado con el Estado. Durante la intervención de Iglesias se escucharon en algunos momentos risas procedentes de la bancada de los populares, lo que distraía al líder de Podemos, quien recomendó a los diputados del PP que “guarden un poquito las formas por decoro”.