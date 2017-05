(AMPLIACIÓN) MOCIÓN. EL PSOE DICE QUE IGLESIAS TRATA DE “INMISCUIRSE” EN LAS PRIMARIAS “AL MÁS PURO ESTILO PUTIN”

Etiquetas

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, cargó este viernes contra la moción de censura registrada en el Parlamento por Podemos y aseguró que “no es más que una intención de inmiscuirse en el proceso del PSOE y de dar cauce al ego de (Pablo) Iglesias, que no podía aguantar más sin someterse, a cualquier precio y de cualquier manera, a un proceso de investidura”. Jiménez declaró a los periodistas en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz que esta iniciativa “no tiene sentido”, porque la atención en el Congreso “debería estar centrada” en las explicaciones de Mariano Rajoy sobre los casos de corrupción, “y no poner al Congreso al servicio ni del ego del señor Iglesias, ni de las frustraciones del señor Iglesias, ni de las estrategias de intrusismo al más puro estilo Putin de Podemos y el señor Iglesias en los procesos de otros”. Por ello, sostuvo que la iniciativa de Podemos “sólo busca dividir a la oposición” y beneficia “exclusivamente” al Partido Popular, porque produce una “desviación” de atención sobre la situación del partido y de los miembros del Gobierno, empezando por el presidente, que están cuestionados.Para Jiménez, “no es casualidad” que se registre hoy la moción ni que mañana se haya convocado una movilización con este asunto, por lo que para el portavoz socialista lo que “está claro es que las expectativas electorales de Podemos no satisface la ambición desmedida de Iglesias y su dirección que intentan alterar, inmiscuyéndose de manera indecente, en el proceso del PSOE” y ocupar a la opinión pública con una “iniciativa que no es congruente” con la labor que está haciendo Iglesias en el Parlamento. El también responsable de Organización de la dirección interina del PSOE criticó que “esa conquista de los cielos” que “no le ha otorgado las urnas” a Podemos, pretendan “impostarlo ahora con una moción que no tiene respaldo, ni apoyo, ni programa conocido, sólo engordar el ego de Iglesias”. A su juicio, esta situación demuestra la “escasísima hechura democrática” de Podemos y sus dirigentes por “inmiscuirse” en el proceso interno de otro partido. En esta línea, celebró que “todos” los candidatos a la Secretaría General del PSOE han valorado “de la misma manera” la medida de Iglesias y que para el PSOE demuestra que Iglesias “no tiene ninguna coherencia” porque en Andalucía ha planteado “una OPA a Izquierda Unidad” diciéndole que “abandone” los gobiernos que tiene con el PSOE y, a la vez, pide al PSOE que apoye su moción de censura.