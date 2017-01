(AMPLIACIÓN) ERREJÓN PRESENTARÁ EN VISTALEGRE UNA LISTA “COHERENTE” CON SUS PRINCIPIOS SI NO ALCANZA UN ACUERDO CON IGLESIAS

Etiquetas

- No pone en cuestión la continuidad de Iglesias al frente del proyecto, pero avisa: "El tiempo de los paquetes completos ha acabado". El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este miércoles que presentará una lista “coherente” con los principios que defiende si no alcanza un acuerdo con el secretario general del partido, Pablo Iglesias, de cara a la II Asamblea Ciudadana, ‘Vistalegre II’. Se trataría de una lista al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y no a la Secretaría General. Así lo dijo en una entrevista en Telecinco, recogida por Servimedia, en el día en el que ambos se reunirán con la secretaria de Análisis Político de Podemos, Carolina Bescansa, y el anticapitalista Miguel Urbán para buscar la "unidad" en el congreso de Vistalegre. “Si no somos capaces de llegar a un acuerdo, presentaré una lista coherente con los principios que estoy defendiendo. Ahora, estamos de acuerdo en quién es el presidente”, manifestó el también portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, que insistió en que no está en cuestión el liderazgo de Iglesias en Podemos. Errejón presentaría una lista al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y no a la Secretaría General. Precisamente sobre esta cuestión se ha expresado el líder de Podemos al asegurar que él se apartaría de la primera línea política en caso de vencer la lista de Errejón en la Asamblea de febrero, ya que no le gustaría estar al frente en el desarrollo de una estrategia que no comparte. Para Errejón, esta actitud “no se corresponde con el sentir de la organización”, que demanda un partido que tras la Asamblea trabaje “codo con codo”. “El tiempo del plebiscito, del todo o nada o de los paquetes completos ha acabado”, sentenció, para reclamar una formación que tenga en cuenta cada sensibilidad. La gente, dijo, les quiere “juntos” y que Iglesias esté “en la posición en la que está", e insistió en que él no quiere convertir el próximo congreso en un "plebiscito" en el que los inscritos tengan que elegir "paquetes completos". El secretario Político, sin embargo, afirmó no estar “muy de acuerdo” con las decisiones que han tomado personas del entorno de Iglesias, al referirse por ejemplo a la campaña en redes contra su persona (#IñigoAsiNo) que tuvo lugar en Nochebuena tras la destitución de José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. LOS ACUERDOS SE TRABAJAN CON "MÁS TIEMPO"Respecto a la reunión que tendrá lugar este miércoles en la sede de Podemos en Madrid, explicó que todos están de acuerdo en las cuestiones fundamentales, pero otras “las tendrá que resolver la gente votando”.Los documentos definitivos para Vistalegre tendrán que estar listos el 1 de febrero, y el 4 de ese mismo mes se abrirá el plazo en el que están llamados a votar 455.821 inscritos en el partido. Preguntado sobre lo que espera del encuentro de hoy dijo que “tengo la penitencia de ser optimista (por su puesto en el partido). Contrastaremos las ideas en las que estemos de acuerdo, uniremos posturas y si no, votará la gente”, pero “los acuerdos se trabajan con más cariño y con más tiempo”. Explicó que ahora Podemos se encuentra en un momento “crucial”, dado que empezaron “a correr” en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y tuvieron que tomar decisiones muy importantes con demasiada rapidez. “Ahora nos merecemos un debate entre compañeros para decidir el rumbo y el horizonte de Podemos. Sería un error que Podemos ahora se cerrara y pidiera etiquetas a la gente”, aseguró, para posicionarse en contra de las tesis del secretario general, a quien plantea en su documento organizativo quitarle “poder”, aunque no sólo a él sino a la “dirección en general”. “En lo organizativo, concentramos mucho poder en pocas manos y en lo político corremos el riesgo de que el PP y el PSOE nos encierren en una formación de izquierdas de protesta”, indicó.