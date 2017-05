(AMPLIACIÓN) PSOE. SÁNCHEZ NO DESCARTA UNA MOCIÓN DE CENSURA LIDERADA POR EL PSOE Y SIEMPRE QUE VAYA A PROSPERAR

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, no descartó este jueves la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras las primarias siempre que esté liderada por el PSOE y si tiene garantías de que va a prosperar. Sánchez, en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, señaló que no se puede descartar la presentación de esta iniciativa parlamentaria pero añadió que “no podemos presentar una moción de censura sabiendo que se va a perder". “No descarto presentar una moción de censura, que será liderada por el PSOE y se hará, si se produce, siempre y cuando esa moción prospere, no para perderla”, apuntó. “Depende de los números”. Sánchez aseguró que la “mayor fractura que tiene el PSOE es para con sus votantes” porque les dijeron “una cosa" e hicieron "otra”. Y a los que le acusan de dar ‘bandazos’ les dijo que él está “en paro” por ser "coherente" y dejar el acta de diputado al no comulgar con la abstención.Se mostró convencido de que tras este proceso interno el PSOE “va a salir unido” pero indicó que para ello la militancia tiene que verse “reconocida” en la Ejecutiva, no hacerla “cuatro en un despacho”. “Integración va a haber”.Sánchez trasladó que los presidentes autonómicos que apoyan a Díaz, todos salvo la balear Francina Armengol, no tienen nada que temer si él vence el domingo. Con un tajante “no” respondió cuando se le preguntó si va a haber movimientos desestabilizadores en esas federaciones, que luego remarcó con otro escueto “no” cuando se le insistió en si los estimulará. “Espero que se acepte el resultado, que seamos todos leales con ese resultado, y creo que lo que yo estoy proponiendo a nivel federal es lo mismo que están haciendo ellos a nivel autonómico y municipal", que es "pactar" con otras formaciones para "desbancar" al Partido Popular y crear "gobiernos de progresos". EXPRESIONES Por otra parte, el exlíder del PSOE se limitó a decir que “cada uno tiene sus expresiones” cuando se le preguntó por la afirmación del alcalde de Valladolid y portavoz de su candidatura, Óscar Puente, en la que señalaba que “ahora en el PSOE estamos con el culo en pompa hacia la derecha”“Estoy escuchando que el PSOE en este proceso de primarias corre el riesgo de suicidarse, de matarse unos con otros, cada uno tiene sus expresiones. Pero tenemos que ir al fondo, que es que el PSOE está en una encrucijada que se resuelve o bien mirando a la izquierda” o bien siguiendo “a la deriva” en que colocó al partido la ‘abstención’ al Gobierno de Rajoy.También se le preguntó por un 'tuit' del secretario general del PSOE de Aragón y presidente autonómico, Javier Lambán, que dice: “81 Aniversario del mitin de Indalecio Prieto en Ejea. Llovía. A dos meses del golpe militar, lamentó la radicalización del PSOE y pidió prudencia”. Para Sánchez no es más que Lambán “en estado puro” y, tras respetar que como militante tenga su opción, dijo que los líderes territoriales “deben mantener una cierta ecuanimidad y prudencia en las expresiones que utilizan".En caso de ganar, reiteró la no continuidad de Antonio Hernando como portavoz del PSOE en el Congreso “porque hay que renovar al PSOE y poner al frente a nuevos referentes que están surgiendo al calor de esta candidatura”; por lo que habrá una “renovación” tanto en la Ejecutiva como en la dirección del Grupo Parlamentario.