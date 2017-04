(AMPLIACIÓN) PSOE. DÍAZ DEFIENDE QUE EL “PSOE DE SIEMPRE CON NUEVAS GENERACIONES” ESTÁ DISPUESTO Y PREPARADO PARA HACERSE CARGO DEL PAÍS

Etiquetas

Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y aspirante a la Secretaría General del PSOE, defendió este sábado que su candidatura representa el “PSOE de siempre” pero con “nuevas respuestas y otras generaciones” que están “dispuestos” para hacerse cargo del país.Díaz, en un acto con militantes en Vigo junto al alcalde y presidente de la FEMP, Abel Caballero, defendió que representan la “izquierda útil” porque los socialistas son los “únicos” capaces de alcanzar el pacto social.“El PSOE de siempre con nuevas respuestas a nuevos problemas con otras generaciones, estamos aquí dispuestos a hacernos cargo de este país, queremos hacerlo y estamos convencidos de que vamos a hacerlo”.“Quiero ser la primera secretaria general, la primera mujer”, reconoció una vez más Díaz, quien también aseguró que además de ese “techo de cristal” quiere “romper el techo de cristal de una mujer al frente del Gobierno de España”. Pero reconoció que “sola” no lo puede hacer porque se necesita un partido “unido” y, para ello, pidió “hablar bien” de todos los compañeros en esta elecciones internas porque sus “rivales no están en el PSOE” sino que sus “adversarios están fuera, el resto son compañeros”. “Si queréis que sea secretaria general, hablar bien de todo los compañeros”, pidió a los simpatizantes que la aclamaban. "Hoy hace falta que el PSOE sea fuerte", para después defender que son "distintos" a Podemos y advertir al líder de esta formación, Pablo Iglesias, que no la va "a callar en la defensa de la dignidad" de los socialistas porque "ya está bien de manchar" la imagen del PSOE y de querer "interferir" en la situación interna del partido.Aseguró que no dejará "que nadie humille al PSOE" ni que nadie "le diga" al partido "lo que tiene que hacer".La lideresa de los socialistas andaluces afirmó que, tras “noches de tertulia”, decidió dar el paso y presentarse a estas primarias con un “proyecto colectivo en primera persona del plural” en el que entren “todas las sensibilidades” para hacerse “cargo de España”, ya que, entiende que “España nos necesita y la gente nos espera”, “no hay momento que perder”.Sostiene que no va a defraudar porque se va a “entregar” por esta causa que pasa por “levantar al PSOE para volver a levantar a España”. “Para eso quiero ganar”, expresó.Reconoce que tiene tras sí la “responsabilidad enorme” de no defraudar a los que la apoyan y pidió su “ayuda” para vencer porque “sola” no puede y si la apoyan podrán “ganar de nuevo”.