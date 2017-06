(AMPLIACIÓN) PSOE. VARA PRESIDIRÁ EL ÓRGANO QUE REÚNE A LOS ‘BARONES’ DEL PSOE

Etiquetas

- Sustituirá a Susana Díaz. El presidente de la Junta de Extremadura y secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, será el próximo presidente del Consejo de Política Federal del PSOE, tras la celebración del 39 Congreso Federal de este fin de semana.Según fuentes socialistas consultadas por Servimedia, Vara, que en las primarias apostó por Susana Díaz, ha aceptado el ofrecimiento de Sánchez de liderar este órgano, en el que se reúnen los líderes territoriales del PSOE con la dirección y que en esta nueva etapa cobrará importancia al no haber ningún ‘barón’ en la Ejecutiva nacional. No obstante, por su condición de presidente de este órgano federal, Vara será miembro nato de la Comisión Ejecutiva Federal. En la pasada etapa, Javier Fernández (Asturias), por presidir el Consejo para la Transición Industrial, y Susana Díaz, por encabezar el Consejo de Política Territorial, podían asistir a las Ejecutivas pero no usaron esta prerrogativa.Vara sustituye en el puesto a Díaz, que en 2014 lideró este órgano cuando cambió su denominación y dejó atrás el nombre de Consejo de Política Territorial. “Agradezco honrado a Pedro Sánchez por la propuesta para presidir el Consejo de Política Federal de nuestro partido”, escribió el propio Vara en un mensaje en Twitter.