(AMPLIACIÓN) RAJOY: “LA GENTE DEL PP NO SE PORTA MAL NUNCA”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó este viernes en Sevilla, ante los participantes del 14 Congreso de Nuevas Generaciones, que “la gente del Partido Popular no se porta mal nunca” y subrayó que en política “hay que tener personalidad”.El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos en su discurso inaugural del cónclave de NNGG, en el que Diego Gago, de 29 años, afiliado desde 2004 y actual presidente autonómico de NNGG en Galicia, será proclamado presidente de la organización juvenil.Pese a los últimos casos de corrupción relacionados con el PP, Rajoy aseguró que la gente de este partido “no se porta mal nunca”, “ni en las Ponencias ni en otro sitio distinto”. Avisó de esta forma a los integrantes de la organización juvenil de que deben portarse “bien” durante los debates que se produzcan hoy y mañana.Rajoy, que comenzó su discurso proclamando que “la política merece la pena si las cosas se hacen bien”, dijo que en este ámbito hace falta tener “personalidad” y, “si crees en algo y en alguien, defenderlo”. “Trabajar, dialogar y no asustarse cuando te atizan”, fueron otras de las recetas que dio a los más jóvenes del partido de cara a su vida política. RECLAMA “TRABAJAR POR LA UNIDAD”El líder de los populares abundó en que “el peor error, la peor equivocación y el mayor disparate es generar división en vez de trabajar por la unidad” e hizo especial hincapié en que “los buenos políticos son los que saben llevar a la práctica las cosas difíciles”.Dicho esto, se dirigió al futuro presidente de NNGG para pedirle que procure “cumplir”. “Contarás con el apoyo de todos y el mío incondicional”, aseguró, al tiempo que se despidió de su predecesora, Beatriz Jurado, de quien destacó su “finura” al liderar la organización en los tiempos más difíciles para el PP.Recordó, tres días después de que la Justicia dictaminase que tendrá declarar como testigo en el juicio de la ‘Gürtel’, que el PP cree firmemente en el Estado de Derecho y en el sometimiento de “todos” ante la ley y los tribunales, “tomen las decisiones que tomen”. NO DISCUTIR “LAS REGLAS DEL JUEGO”“Un país en el que las reglas del juego se discuten es un país que no tiene futuro por más que en el corto plazo, del que siempre debe huirse, te pueda hacer daño” determinada decisión judicial, expuso, mostrándose partidario de pensar en el medio y largo plazo en estos casos.Además, Rajoy se quejó de que ahora proliferen “por todas partes” los “adanes” que se inventan un partido “en un cuarto de hora” y “se creen que la historia de España no ha existido nunca”. “A lo largo de estos últimos años este país ha progresado como nadie”, dijo ante las críticas de las nuevas fuerzas políticas.Por último, el presidente del Gobierno auguró que “las cosas van a ir bien en el futuro, a pesar del esfuerzo que hacen algunos para destacar lo que va mal”. “Otros haremos el mismo esfuerzo para decir lo que va bien. Hablaremos bien de España, que es lo que hay que hacer”, remachó.EL GOBIERNO SOCIALISTA ES “ULTRACONSERVADOR”Por su parte, el presidente del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lamentó las cuatro décadas del Gobierno “ultraconservador” del PSOE en Andalucía, que está condenando al “ostracismo” a los jóvenes. “Está pasando algo muy triste”, manifestó.“Vamos a acabar con esa realidad en nuestra tierra y eso sólo se puede conseguir desde la juventud, el inconformismo y desde este proyecto político, que es reformista y cambiador”, indicó, al tiempo que explicó que el inconformismo “no es protestar permanentemente, sino actuar permanentemente”.Por último, felicitó a Rajoy por “recuperarnos el futuro y la ilusión por España”. “Ha tenido que venir un presidente del PP a poner orden”, sentenció, antes de señalar que “gracias al esfuerzo de Rajoy esta gran nación hoy es la envidia del mundo occidental”.