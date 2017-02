(AMPLIACIÓN) CONGRESO PP. RAJOY RATIFICA A COSPEDAL Y ASCIENDE A MAÍLLO A COORDINADOR GENERAL

Etiquetas

- Mantiene a Arenas, Maroto, Casado y Levy como vicesecretarios generales. El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, anunció esta tarde que María Dolores de Cospedal seguirá siendo la secretaria general de la formación y que el zamorano Fernando Martínez Maíllo asciende a coordinador general y responsable de Organización y Electoral.Rajoy hizo este anuncio durante su intervención ante los 3.128 compromisarios que asisten al 18 Congreso Nacional que el Partido Popular celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, donde va a ser reelegido por cuarta vez consecutiva como presidente del PP.Cospedal es la secretaria general del PP desde el 16 Congreso Nacional que los populares celebraron en Valencia en junio de 2008, cuando sustituyó a Ángel Acebes. Por su parte, Martínez Maíllo llegó a la cúpula en junio de 2015, en una remodelación interna realizada tras las elecciones autonómicas y municipales para afrontar las generales que se celebraron el 20 de diciembre.Rajoy ratificó en el cargo a los otros cuatro vicesecretarios generales que nombró junto a Maíllo hace menos de dos años. Javier Arenas sigue al frente de Política Autonómica y Local, Pablo Casado en Comunicación, Javier Maroto en Política Social y Andrea Levy en Estudios y Programas. "Son los que había. No los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no", sentenció.Además, mantuvo en el cargo al salmantino Alfonso Fernández Mañueco como presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías y a la catalana Alicia Sánchez Camacho como presidenta del Comité Electoral Nacional.ESTRUCTURADependiente del coordinador general, Rajoy ratifica como coordinador a Juan Carlos Vera, que lleva en el puesto desde 1989. Junto a Arenas, Juan José Matarí será secretario de Política Autonómica y el exalcalde de Guadalajara, Antonio Román, de Política Local, como nuevo nombramiento. Como secretarios repiten José Ramón García Hernández en Relaciones Internacionales y Vicente Tirado -mano derecha de Cospedal- en Electoral. El aragonés Ramón Moreno será el responsable del PP en el Exterior y César Sánchez llega nuevo a Formación, en sustitución de la valenciana y ex secretaria de Estado, Susana Camarero.Tres ministros serán secretarios sectoriales: Álvaro Nadal de Economía, Isabel García Tejerina de Agricultura y Ganadería, y Dolors Monserrat de Sanidad y Servicios Sociales, que sustituye al manchego Iñaki Echániz. El riojano Emilio del Río será secretario sectorial de Participación, la burgalesa Sandra Moneo, de Educación e Igualdad; el secretario de Estado, Víctor Calvo Sotelo, de Nuevas Tecnologías y la vasca María del Mar Blanco Garrido, de Justicia y Libertades, en sustitución de su compañero Iñaki Oyarzábal.Además, Rajoy propuso como vocales electos del Comité Ejecutivo Nacional a María Dolores de Cospedal, al catalán José Luis Ayllón, a la ministra Fátima Báñez, al secretario de Estado, Roberto Bermúdez Castro, a los valencianos Vicente Betoret y José Ciscar, al ministro Cristóbal Montoro, a Manuel Domínguez González, al extremeño Carlos Floriano, a la riojana Concepción Gamarra, al murciano Teodoro García, a los madrileños Ángel Garrido y Jaime González Taboada, a la andaluza Dolores López Gabarro, a la cántabra Ana Madrazo, al extremeño Fernando Manzano, a las exalcaldesas andaluzas María José García Pelayo y Teófila Martínez, Fernando Martínez Maíllo, su cuñado Francisco Millán, Jorge Moragas, la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, la canaria María Australia Navarro, la valenciana Eva Ortiz, la gallega Pilar Rojo, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la balear María Salom, Cristina Sanz, el andaluz Antonio Sanz, el vasco Borja Semper, el castellanoleonés Antonio Silván, Miguel Tellado, Luis Venta, la exministra Celia Villalobos y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.FUERA AZNARISTASRajoy incluyó por designación personal a otros tres compañeros de los cinco que los Estatutos le permiten: el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el eurodiputado Luis de Grandes y el exdiputado Miguel Ángel Cortés, que fue estrecho colaborador de José María Aznar en FAES y que permanece en la dirección frente a las salidas de Ana Botella, Juan José Lucas, Alberto Ruiz-Gallardón, Lucía Figar e Ignacio González.Igualmente, serán miembros natos del Comité Ejecutivo Nacional Ana Pastor como presidenta del Congreso, Pío García-Escudero como presidente del Senado, Rafael Hernando como portavoz en el Congreso, José Manuel Barreiro como portavoz en el Senado, Esteban González Pons como portavoz en el Parlamento Europeo, José Antonio Bermúdez de Castro como secretario general en el Congreso, Miguel Arias Cañete como comisario europeo, la tesorera Carmen Navarro, y los responsables de Nuevas Generaciones Beatriz Jurado y Javier Dorado.