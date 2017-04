(AMPLIACIÓN) CANAL. SÁNCHEZ EXIGE LA DIMISIÓN DE RAJOY Y AFIRMA QUE “EL PSOE DE LA ABSTENCIÓN” TIENE “DIFÍCIL” PEDÍRSELA

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo socialista, Pedro Sánchez, afirmó este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene que dimitir por los casos de corrupción que afectan al Partido Popular.En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Sánchez señaló que, sin embargo, la actual dirección socialista no puede apostar por esa salida. “Me da la sensación que el PSOE de la abstención tiene difícil pedir la dimisión de Rajoy”, afirmó. De esta manera justifica que el PSOE no pida la comparecencia en el Pleno del Congreso de Rajoy, sino que se limite a decir que solicitará que acuda a la comisión de investigación sobre la financiación del PP que todavía no ha sido constituida. Para Sánchez, esta posición de los socialistas en el Congreso parece una “excusa más formal que política”. A su juicio, España tiene un “problema muy grave con el partido que ahora gobierna y que está “podrido” de corrupción. Por ello, señaló que hay que ser “implacables” e “intransigentes” con la corrupción, uno de los problemas que asolan a la democracia española “muy gravemente” porque el PP lo sufre como un “problema sistémico”. Además, criticó el "desparpajo" con el que el PP, mediante Carlos Floriano, reconoció este miércoles que vio datos de la cuenta bancaria de Ignacio González en Suiza.Preguntado si él, en caso de ser secretario general, promovería la presentación de una moción de censura contra Rajoy, señaló que en España la moción de censura es “constructiva” y "ahora no existe mayoría alternativa al PP", ya que cuentan con el respaldo de Ciudadanos. Por ello, dijo que la formación que lidera Albert Rivera debería ser el primero en responder. En esta línea, calificó de "banal" y "un grave error" el "Tramabús" de Podemos con el que denuncia la corrupción, porque mezcla al expresidente socialista Felipe González con gente que está procesada y condenada e instó a Podemos a plantear iniciativas para frenar la corrupción junto con otros grupos de la oposición, "no a quedarse en un autobús y dar un paseo por la capital". “Hay que pasar de la protesta a la propuesta”, agregó.Se preguntó si “es más grave” el 'caso Ignacio González' que el 'caso Bárcenas, el ‘caso Púnica’ o que ‘Gürtel’, y terminó preguntando “por qué dimite (Esperanza) Aguirre y no Rajoy”. “Esa es la cuestión que tenemos que plantearnos”.Ante esta situación, indicó que si el PSOE vuelve a situarse en la izquierda, recuperando “la coherencia y credibilidad y cambia sus formas de hacer política”, se estará “en condiciones en poco tiempo de volver a ser primera fuerza política”.Por ello, subrayó que “una de las principales fortalezas de esta candidatura es que no nos negamos a ser alternativa al PP, que todo el mundo sabe” que, de volver él a liderar el PSOE, se van a situar “en frente del PP, no al lado, y tampoco en una posición subalterna, sino haciendo “una oposición útil pero también dura y contundente”.