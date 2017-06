(AMPLIACIÓN) SÁNCHEZ E IGLESIAS SE REUNIRÁN EL MARTES EN EL CONGRESO

Etiquetas

- Rivera le traslada a Sánchez que no cuente con Cs para dinamitar la legislatura. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder Podemos, Pablo Iglesias, han acordado hoy mantener una reunión el próximo martes en el Congreso de los Diputados. Después Sánchez habló con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien le dijo que no cuente con ellos para “dinamitar la legislatura”.PSOE y Podemos informaron en un comunicado conjunto de la conversación de 30 minutos que los dos dirigentes políticos han mantenido sobre las 12.30 horas. Sánchez e Iglesias dialogaron, entre otros asuntos, sobre la situación social y política de España, la corrupción y Cataluña.En la reunión del martes, Sánchez planteará la necesidad de impulsar conjuntamente y con otras fuerzas un plan de rescate a los jóvenes, mientras que Iglesias planteará añadir a la agenda más temas de trabajo conjunto, encuentros de equipos y la necesidad de explorar opciones para sacar al PP del Gobierno.Desde el PSOE dicen que Sánchez valora “muy positivamente” la conversación y ven posible crear un “espacio de diálogo” que impulse alternativas parlamentarias a la acción de Gobierno del Partido Popular.El Partido Socialista, con el regreso de Sánchez a la Secretaría General, está impulsando la creación de una ‘mesa por el cambio’ en la que PSOE, Podemos y Cs lleguen a entendimientos para revertir las políticas del PP. Los socialistas, con Sánchez a la cabeza, van a emplearse a fondo para levantar los vetos mutuos que mantienen Iglesias y Rivera. Por su parte, Iglesias valora muy positivamente la disposición y la invitación de Pedro Sánchez al diálogo y considera que la reunión del próximo martes es un primer paso para una “colaboración necesaria para construir una alternativa” al PP.NO DECEPCIONARNada más conocerse que Sánchez había llamado al líder de Podemos, Iglesias salió a los pasillos del Congreso de los Diputados para celebrar esta conversación y expresar su deseo de que este tipo de encuentros con el líder socialista “se normalicen”. “El desafío (de Sánchez) es no decepcionar”, subrayó Iglesias, antes de mostrar su satisfacción por que las bases socialistas hayan “marcado el mensaje” de que quieren un PSOE “más cerca” de Podemos. No especificó las alternativas que le trasladará a Sánchez, aunque recordó que la posición de Podemos es que la mejor forma de sacar al PP del Gobierno es presentando una moción de censura. “Eso habrá que empezar a hablarlo el martes”, pero “vamos a ser respetuosos con las estrategias” del PSOE, añadió.Podemos quiere ver qué hacen los socialistas en el debate del 'techo de gasto' del 11 de julio y en la votación del CETA (acuerdo económico y de comercio de la UE con Canadá), cuyo dictamen se vota la próxima semana en el Pleno y en el que verían incluso un “avance” y un paso importante que el PSOE se abstuviera.SÁNCHEZ-RIVERATal y como estaba previsto, el líder del PSOE también conversó hoy con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. En una llamada de 15 minutos, que, según pudo saber Servimedia, se produjo sobre las 13.00 horas, conversaron sobre la posibilidad de plantear iniciativas parlamentarias constructivas que materialicen el cambio, como las relacionadas con la regeneración democrática y un Plan de Rescate a Jóvenes. Sin cerrar una fecha, ambos líderes han acordado verse la semana que viene, según informaron fuentes socialistas. Por su parte, fuentes de Cs informaron de que Rivera le dijo a Sánchez que la reunión debe servir para hablar de puntos en común en la acción parlamentaria y de reformas en las que Cs y PSOE puedan estar de acuerdo. SIN INDEPENDENTISTASEn este sentido, Rivera le propuso hablar de la reforma de la Ley Electoral, del objetivo de déficit, de Presupuestos, de la limitación de mandatos o de la supresión de privilegios para los políticos, como los aforamientos. Asimismo, le reiteró que si su intención es la de “buscar apoyo” para otra moción de censura con Podemos o partidos separatistas y “dinamitar la legislatura”, no sería necesaria ninguna reunión porque Cs rechaza instalar la acción política en un “bucle", así como "poner patas arriba al país otra vez”Indican desde Cs que Rivera es partidario de ganar en las urnas, no en los despachos, y que Sánchez ha aceptado que el marco de la reunión sea para hablar de temas parlamentarios y posibles puntos de acuerdo entre ambos grupos parlamentarios.Rivera le trasladó a Sánchez su disposición a hablar de iniciativas concretas y acordaron celebrar una reunión la semana que viene, en la que ya trabajan los respectivos gabinetes para buscar fecha y lugar.