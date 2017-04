(AMPLIACIÓN) PSOE. SÁNCHEZ QUIERE GANAR PORQUE TRAS LA ABSTENCIÓN “NO HA CAMBIADO NADA”

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde León que, “tras meses de la abstención” de los diputados socialistas que permitió la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, “no ha cambiado nada”.En un acto con simpatizantes en León entre los que estaba Demetrio Madrid, expresidente socialista de la Junta de Castilla y León, el aspirante a las primarias a la Secretaría General del PSOE, sostuvo que siguen los mismos problemas y los “mismos casos de corrupción” por lo que Rajoy debe dimitir por decencia.“En este país no ha cambiado nada, (Luis) Bárcenas está en la calle, no ha devuelto el dinero, y su amigo en La Moncloa. Tenemos que cambiarlo nosotros”.Ello le llevó a reiterar al presidente del Gobierno que sólo le queda el camino de dar explicaciones ante el pleno del Congreso –petición que no hace el PSOE- y después presentar su dimisión y que "depure responsabilidades".Tras eso, indicó que “cuando se dice queremos un PSOE ganador”, usando una afirmación clásica de Susana Díaz, aseguró que “todos queremos un PSOE ganador, pero solamente lo haremos si nunca olvidamos nuestros principios, nuestros valores, y nuestro compromiso con los votantes y militantes”.¿PARA QUÉ ABSTENCIÓN?“Unidos a la derecha, nunca ganaremos a la derecha, y parecidos a la derecha, nunca ganaremos a la derecha”, afirmó el candidato para después vincularlo con que de esto hay que “hablar y resolver el próximo 21 de mayo”, día de elección del nuevo secretario general del PSOE. Además, el ex líder de los socialistas reclamó explicaciones a los dirigentes que están al frente del PSOE de por qué se abstuvieron en octubre y permitieron que Rajoy continuara en la Presidencia.“Hemos escuchado durante todo este tiempo, que primero era el qué, luego el quién. Ahora que lo sabemos estamos esperando a que nos expliquen el porqué se abstuvieron ante el PP", señaló.Defendió que su proyecto no es un giro a la izquierda, sino hacer que el PSOE vuelva a ser el referente de la izquierda y sacarlo de la “tierra de nadie” que ha quedado, y que pase de la tercera a la primera fuerza política en España. “Al PSOE no hay que rescatarlo ni salvarlo de la militancia, sino que hay que rescatarlo de la abstención del PP”.De esta manera, reiteró que su candidatura es la de la militancia y que en las primarias se debate entre dos modelos de partido, aunque haya más candidatos: el de la abstención o el de la militancia.