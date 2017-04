(AMPLIACIÓN) CANAL. SÁNCHEZ PIDE A LA GESTORA POR CARTA QUE SOLICITE LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN EL PLENO DEL CONGRESO

Etiquetas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a recuperar el liderazgo del partido, Pedro Sánchez, envió este martes una carta al presidente de la Gestora de su partido, Javier Fernández, reclamándole que solicite la comparecencia de Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso por los casos de corrupción del PP.En la misiva, que Sánchez ha publicado en su perfil de Twitter, este candidato dice que la “envergadura de las tramas” de corrupción que azotan al PP y al Gobierno exigen “de una actuación contundente” por parte del PSOE. Añade que esta reacción de los socialistas es necesaria “máxime” cuando Rajoy, por “primera vez en la historia de la democracia”, se ha convertido en un presidente que ha sido llamado a declarar ante los tribunales. “Siempre he criticado la tardanza en convocar y celebrar las primarias y nuestro congreso. La situación de España exige de un PSOE fuerte con un liderazgo claro y respaldado por los afiliados. Un PSOE sin líder sólo tiene un único beneficiario: Mariano Rajoy”, agrega Sánchez. Tras recordar que la Gestora es una “dirección provisional”, el exlíder socialista dice que “la gravedad de los casos de corrupción conocidos y la exasperante inacción del presidente del Gobierno, exigen de una respuesta inmediata por parte del Grupo Socialista”. Por ello, afirma que las iniciativas parlamentarias “no pueden quedarse” en la solicitud de comparecencias de ministros, sino que "deben situar la petición de responsabilidades en quien es el presidente del PP”. COMPARECENCIA "URGENTE"Para finalizar, Sánchez pide a Fernández que traslade a la dirección del Grupo Parlamentario Socialista “la necesidad de registrar la comparecencia urgente de Mariano Rajoy ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas sobre su futura declaración ante la Audiencia Nacional y las nuevas investigaciones conocidas sobre la corrupción del PP”.El PSOE en el Congreso ha solicitado las comparecencias urgentes de los ministros de Interior, y Justicia y del Fiscal General para que expliquen las últimas investigaciones judiciales que afectan al PP en la ‘operación Lezo’, bajo la cual está en prisión el ex presidente de la Comunidad de Madrid el popular Ignacio González y hay varias decenas de personas investigadas. Desde el PSOE se insiste en la solicitud del presidente del Gobierno en la comisión de investigación sobre la financiación del PP que debe todavía constituirse en el Congreso. De aprobarse esta comparecencia de Rajoy con el apoyo de una mayoría parlamentaria, el presidente no podría negarse, mientras que en el caso de la comparecencia en Pleno se deja más al albur del Ejecutivo.