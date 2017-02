(AMPLIACIÓN) ZAPATERO DESTACA QUE NO HA TENIDO UN "AMIGO MÁS ÍNTEGRO" QUE ALONSO

Etiquetas

- Despidieron también a Alonso la presidenta del Congreso y los ministros de Justicia, Defensa e Interior . El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaró este jueves que no ha tenido "un amigo más íntegro" que José Antonio Alonso, que esta noche falleció tras padecer un cáncer de pulmón. Zapatero acudió pasadas las 13 horas a la capilla ardiente instalada en el tanatorio La Paz de la madrileña localidad de Tres Cantos. A su llegada coincidió con el ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y se fundieron en un abrazo.El expresidente dijo a los periodistas que es un "día muy triste, doloroso". "Mi amistad viene desde la adolescencia, compartimos tantas tareas en la pasión por lo público, por la democracia...". Visiblemente afectado, el presidente afirmó que se había trasladado hasta el tanatorio para homenajear a Alonso. "Le quiero rendir un homenaje porque José Antonio Alonso es de esas personas que dio sentido a las palabras que buscamos durante toda una vida, palabras como dignidad, justicia, defensa de los más débiles, integridad... Creo que no he tenido un amigo más íntegro que José Antonio Alonso", enfatizó. Con un tono muy medido y contenido, Zapatero dijo que es "difícil encontrar a una persona que fuera tan coherente cómo pensaba, cómo vivía." "Para mí, siempre fue un amigo que me enriqueció, me ayudó, y un amigo al que le tengo un afecto muy especial". "Un día difícil, un amigo con una gran integridad. Eso nos queda ahí espero que para siempre", dijo Zapatero.El que fuera ministro de Industria Miguel Sebastián, acompañado de la exministra Beatriz Corredor, indicó que es un "día muy triste" porque era una "persona muy querida y muy leal con el partido y con Zapatero".Afirmó que ha llevado esta "etapa tan tremenda" de la enfermedad con una "gran discreción". "Es una pérdida muy terrible porque hay pocos políticos de la integridad que él ha demostrado y de la bonhomía"La también socialista y exministra de Sanidad Leire Pajín afirmó que se trata de una "inmensa pérdida", de una persona "intachable" que dio lo "mejor de sí mismo" por su compromiso público.Dentro de la sala llegaron a coincidir con los actuales titulares de Justicia, Interior y Defensa, carteras muy vinculadas profesionalmente con Alonso. El actual titular de la cartera de Justicia, Rafael Catalá, definió a Alonso como un "hombre de Estado", mientras que el de Interior, José Ignacio Zoido, subrayó que ha "servido" a España y la de Defensa, María Dolores de Cospedal, ensalzó que fue un "servidor público de vocación".En goteo constante de políticos, en su mayoría socialistas, se sucede en el tanatorio, recordando y ensalzando todos la figura de Alonso La presidenta del Congreso, Ana Pastor, acudió para despedir a un "compañero" con el que mantuvo una "excelente relación".Por el tanatorio pasaron también los diputados socialistas Antonio Hernando, Meritxell Batet, Miguel Ángel Heredia, Margarita Robles, Ricardo Cortés, José Antonio Torres Mora y Ángeles Álvarez, entre otros. Y la consejera valenciana Carmen Montón.También el diputado catalán del PDECat Carles Campuzano y el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. Patxi López, aspirante a secretario general del PSOE, afirmó que era una "persona extraordinaria" con la que tuvo una "estrecha relación" por cuestiones de la lucha antiterrorista y enfatizó que "hemos perdido algo grande".La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, compañera de la judicatura, también se refirió a Alonso para destacar su "integridad" y señaló que es una persona que se ha ido "demasiado pronto porque era todavía muy joven. Una persona encantadora y un gran servidor público".También acudieron el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y el ex fiscal general Cándido Conde Pumpido.