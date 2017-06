GÜRTEL. LA ANTIGUA CÚPULA DEL PP NIEGA LA `CONTABILIDAD B´ Y ACHACA A LAPUERTA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FINANZAS DEL PARTIDO

Etiquetas

Lo cuatro exministros y antiguos responsables del PP que declararon como testigos este martes en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional han rechazado de plano haber recibido sobresueldos, negaron tener conocimiento de una `contabilidad b´ en el PP y aseguraron que la responsabilidad sobre las finanzas del partido recaía en el extesorero Álvaro Lapuerta, excluido de este juicio por demencia sobrevenida.Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato declararon este martes, por ese orden, a petición de la defensa de Luis Bárcenas. Todos, sin excepción, aseguraron que se dedicaban a “hacer política” y que no tenían influencia alguna sobre la contratación de empresas de la 'trama Gürtel'.Aseguraron que no conocían el origen de las donaciones al partido y que en el desarrollo de sus funciones como ministros, nunca fueron objeto de presiones o sugerencias para contratar con empresas afines al partido.Rodrigo Rato, exministro de Economía del Gobierno de José María Aznar, aseguró en su declaración que nunca trató con el resto de los dirigentes del PP la información sobre la supuesta `contabilidad b´ del PP, conocida como `papeles de Bárcenas´, aunque los populares emprendieron acciones legales contra el diario El País, que los publicó.Concretó que nunca trató este asunto ni con Ángel Acebes, ni con Javier Arenas, ni con Jaime Mayor Oreja, los tres citados esta mañana también con testigos del juicio a propuesta de la defensa del extesorero popular Luis Bárcenas.Tras la declaración de los cuatro exministros declaró el exportavoz del PP en el Parlamento Europeo Gerardo Galeote, quien reconoció haber llamado al extesorero del PP tras la publicación de los `papeles de Bárcenas´ para “preguntarle por la veracidad” de los datos y nunca para que los “modificase”. Galeote asegura que con Bárcenas compartió el “dudoso honor de aparecer en filtraciones a los medios”, lo que estrechó la relación entre ambos. Lo mismo le ocurrió con Jesús Sepúlveda, con el que profundizó la “relación humana” a raíz de la publicación de los datos de la supuesta `caja b´.Con el presunto 'cabecilla' de la trama, Francisco Correa, tuvo “una relación de afecto y de trabajo en común que se fue enfriando hasta el punto de que en 2004 cuando dejé de trabajar con la empresa suya de viajes” tras lo cual habló con Pablo Crespo, la mano derecha de Correa, sobre el fin de esa relación comercial."Hará 12 o 14 años que no hablo con Correa", aseguró Galeote, quien explicó que dejó de tener relación con él en 2004 cuando desde la dirección del PP le dijeron que ya no trabajaban con "esa gente".