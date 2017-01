PATXI LÓPEZ APUESTA POR “DEJAR ATRÁS EL ’NO ES NO’” Y EVITAR QUE LAS PRIMARIAS SEAN UN “ENFRENTAMIENTO FRATRICIDA”

Etiquetas

Patxi López, el primero que dio el paso y lanzó su candidatura para liderar el PSOE, afirmó hoy que los socialistas tienen que "dejar atrás el ‘no es no’" y empezar con el "sí es sí" al proyecto socialista.López dijo, en declaraciones en TVE recogidas por Servimedia, que no se puede ir a un “proceso de primarias que sea un enfrentamiento fratricida” entre los candidatos que se presenten.El diputado afirmó que “nadie será un traidor a nada”, sino que simplemente serán distintos compañeros defendiendo sus proyectos. De esta manera respondió, generalizando, cuando se le preguntó si considera que ha traicionado a Pedro Sánchez, ya que estuvo con él hasta el final y ahora ha lanzado su candidatura.Preguntado por las palabras del diputado ‘pedrista’ Odón Elorza, en las que califica su candidatura de "una copia algo borrosa" de la de Sánchez, López preguntó con incredulidad: “¿Algo borrosa de qué?”. "Yo defiendo con claridad y nitidez dos objetivos: dejar de gritarnos entre nosotros, para empezar a unirnos, y tener un proyecto claro, nítido, de una izquierda exigente no atenuadora de la derecha", añadió.Reconoció que “la militancia está dividida”, pero que ahora tiene ante sí el “derecho a elegir”, por lo que el candidato que resulte elegido tiene que apostar luego por unir bajo un mismo proyecto. Por ello, dijo que lo primero que necesitan es dejar de gritarse “entre nosotros mismos”, al tiempo que se mostró dolido por que haya gente dentro del partido que hable de traición y “busque el enfrentamientos constante”. “No voy a jugar a eso, esto es un contrate de ideas y proyectos, no un enfrentamiento fratricida entre compañeros”, indicó.El expresidente del Congreso y del Gobierno vasco expresó su deseo de que “este proceso fuera un ejemplo democrático, de compañerismo, y dejáramos atrás insultos y descalificaciones”.López dijo que no va a proponer ni una sola cosa que suponga mantener el enfrentamiento en el seno del PSOE, porque mientras siga no se enfrentarán a los problemas de la ciudadanía ni a la derecha.Para López, la socialdemocracia pasa por una mala situación en aquellos países donde no tenía una posición “clara” y era el “ibuprofeno que hacía que dolieran menos las políticas de la derecha”.López declaró que en estos momentos el PSOE ha tomado la decisión de ser una “oposición útil", y "está bien”, pero no se puede “permanentemente estar parcheando al PP, porque si no, nos desdibujaremos“.Por último, el diputado por Vizcaya aseguró que ha dado el paso porque “mucha gente” le decía que había que apostar por un “nuevo tiempo” donde primase la “integración”.