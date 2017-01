ARMENGOL VE UN “ERROR” PLANTEAR EL CONGRESO DEL PSOE “TAN TARDE”

Etiquetas

La presidenta de Baleares y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, calificó este sábado de “error” fechar el Congreso de los socialistas “tan tarde”, previsiblemente para el mes de junio, “cuando los otros partidos están planteando sus propios congresos mucho antes”. Lo dijo antes de entrar al Comité Federal que el PSOE celebra hoy en Madrid para fijar el calendario del Congreso. “Los socialistas de Baleares hemos explicado muchísimas veces nuestra posición. Nos parece que una Gestora tiene que ser absolutamente interina y por lo tanto su única función es convocar un Congreso. La militancia pide poder hablar, poder votar y poder establecer un proyecto político que es el que tenemos que debatir ahora que empiezan los periodos para el Congreso”, explicó Armengol, que insistió en la idea de que ahora lo que toca es “hablar serenamente, discutir y votar”. Vio un “error” que el Congreso se celebre “tan tarde” si finalmente se fija para junio, cuando el resto de formaciones políticas “están planteando sus propios congresos mucho antes”. “El calendario federal mueve todo el calendario de los congresos regionales. Me parece un error ponerlo en junio porque hace muy difícil las renovaciones de las estructuras territoriales antes del verano”, señaló. Además, indicó que “es evidente que el PSOE vive un momento muy difícil, con un problema grave, que la Gestora está tomando decisiones políticas muy alejadas de muchos sentimientos de muchos militantes del PSOE. La primera y la más grande la abstención y permitir un Gobierno del PP y a partir de ahí pactar algunas cuestiones que no son comentadas ni debatidas en el seno del partido”, recordó.Señaló que hoy no es el día de hablar de los posibles nombres que se postularán a secretario general, aunque se mostró convencida de que serán perfiles “fantásticos”. Preguntada directamente por Susana Díaz, dijo que no sabe si hace la gira que realizará por distintos puntos de la geografía nacional la hace como precandidata o como presidenta de Andalucía. “No lo sé”, aseguró. En cualquier caso, demandó “un proyecto que tiene que volver a situar al PSOE a la izquierda con una clara posición sobre las alianzas postelectorales que tiene que asumir el PSOE y también con una defensa clara de la España plural, que es diversa y que tendría que ser federal”.