RAJOY ARREMETE CONTRA IGLESIAS POR VENEZUELA: “A USTEDES LES HAN PAGADO Y NO SON LIBRES PARA DEFENDER SU POSICIÓN”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, arremetió este miércoles contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a cuenta de Venezuela, y le dijo que él, como jefe del Ejecutivo, denuncia "la corrupción de los valores democráticos” que Podemos “practica”. “A ustedes les han pagado y no son libres para defender su posición”, dijo.Mariano Rajoy se expresó en estos términos en la sesión de control al Gobierno, cuando el líder de Podemos le preguntó por si tiene contabilizado el gasto que genera a los ciudadanos la corrupción del PP. El jefe del Ejecutivo le contestó en primera instancia que la corrupción “es siempre negativa, incluida la suya”, la de Podemos, que, dijo, “no tiene bula”. Para combatirla, Rajoy propuso mejorar los controles y los medios y aumentar las acciones. “En esta línea continuará trabajando el Gobierno. El Estado funciona y, por tanto, hay que perseverar”, manifestó. No contento con la respuesta, Iglesias esperó una “más honesta” por parte del presidente del Gobierno y le dijo que con el dinero que ha costado el denominado ‘caso Lezo’ se podría pagar, por ejemplo, el ingreso hospitalario diario de 52.500 personas. “Seguramente usted me responderá que un vaso es un vaso o Venezuela. Su Gobierno va a tener que pagar sus casos de corrupción, por eso trabajaremos para echarles del Gobierno”, dijo Iglesias. Rajoy le dio la razón al dirigente de Podemos y le sacó el tema de Venezuela, tras la excarcelación del opositor venezolano Leopoldo López o el ataque al Parlamento de este país que protagonizó supuestamente un grupo de simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro. “Denuncio la corrupción de quien ha negado la violación de los derechos humanos en países amigos, la de quienes no condenan las invasiones en parlamentos democráticos y la de quienes dicen que Leopoldo López, una persona a la que metieron en la cárcel más de tres años y medio, es un golpista”, aseveró Rajoy, refiriéndose a un tuit del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en el que lanzó este calificativo. “Esa es la corrupción de los valores democráticos”, dijo, “la que ustedes practican porque les han pagado y no son libres para defender su posición”.Rajoy expresó su “opinión sincera” sobre Podemos al decir que este partido “necesita para existir que las cosas vayan mal” y “sufre” cuando aspectos como la economía “empiezan a mejorar”. Tras recibir los aplausos de la bancada popular, añadió que Podemos “se agarra al mantra de la corrupción como un clavo ardiendo” y la “exageran” para “ver si pueden pescar algún provecho político”.