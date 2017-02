RIVERA ASEGURA QUE CS ESTÁ "DEFINIDO POLÍTICAMENTE" AL MARGEN DEL DEBATE SOBRE SOCIALDEMOCRACIA

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este miércoles que el partido ya está definido políticamente, al margen del debate sobre el papel de la democracia en su ideario que tendrá lugar en la Asamblea General del próximo fin de semana.En los pasillos del Congreso de los Diputados, se refirió así a la enmienda a la totalidad de la ponencia sobre ideario que se debatirá en la Asamblea de Cs, en la que afiliados de Cataluña reclaman que el partido no renuncie a la socialdemocracia como una de sus fuentes ideológicas y no se limite a la liberal. Aseguró que "ganará el texto que tenga más apoyo" por el conjunto de los compromisarios, entre los cuales él será solo "uno más", convencido de que habrá "voluntad de diálogo" por parte de todos. Sin embargo, precisó, "nosotros ya estamos definidos políticamente". Lo importante, en su opinión, es que el partido salga de esa Asamblea con una "estrategia clara" por ejemplo sobre si entrar o no en los gobiernos a partir del próximo ciclo electoral, con una estructura interna y territorial acorde a su tamaño y su implantación y con un ideario nítido para que los españoles sepan "qué vamos a hacer si gobernamos". Aseguró, en esa línea, que Ciudadanos es un partido "unido" que no está sometido a debates sucesorios, no tiene miedo a la democracia ni adolece de división interna, y que por todo ello saldrán "fortalecidos" de su Asamblea.