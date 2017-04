(AVANCE) GÜRTEL. EL PP ASEGURA QUE RAJOY NO TIENE “ABSOLUTAMENTE NADA QUE APORTAR” CON SU DECLARACIÓN

Etiquetas

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este miércoles que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, “no tiene nada que ocultar, pero tampoco absolutamente nada que aportar” en la declaración que tendrá que realizar como testigo en el juicio de la ‘Gürtel’.El ‘número 3’ de Rajoy en Génova se pronunció en estos términos en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, tras la decisión de ayer de la Audiencia Nacional de que Rajoy declare como testigo en el juicio sobre la primera época de la 'Gürtel' (1999-2005), según lo dictaminado por la mayoría del tribunal que juzga la presunta trama corrupta desde octubre de 2016.“No tenemos nada que ocultar”, aseveró Maíllo, que acto seguido vaticinó que esta declaración no va a tener “ningún tipo de recorrido”. “Va como testigo, pero testigo de algo que no conoce, y cuando uno es testigo de algo que no conoce, poco puede aportar”, manifestó.