(AVANCE) CATALUÑA. RAJOY: "NO VAMOS A COMERCIAR SOBRE EL ABC DE LA DEMOCRACIA"

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, afirmó este domingo con rotundidad que está dispuesto a dialogar con la Generalitat de Cataluña para mejorar la vida de los ciudadanos de esta comunidad pero advirtió de que bajo ningún concepto piensa "tratar ni comerciar sobre un proceso que pasa por encima de la Constitución y que conduce a la fractura de España".Rajoy centró su discurso de clausura en el 18 Congreso Nacional que los populares han celebrado este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid en el proceso independentista que emprendió Artur Mas y que continua el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a los que acusó de aprovecharse de la "buena fe" de los catalanes para engañarles con "el señuelo de la independencia como remedio a todos sus males"."Nuestra posición es un sí rotundo y nítido al diálogo. Lo que no aceptamos son las imposiciones, los monólogos, los contratos de adhesión y, por supuesto, sortear la ley", dijo. "No vamos a aceptar un referéndum que prohíbe la Constitución, que busca la independencia de Cataluña y la ruptura de España". "Nadie nos puede pedir que seamos cómplices de esa arbitrariedad".Rajoy alertó de que la independencia de Cataluña tendría "perjuicios" muy graves para los ciudadanos de esta comunidad porque "un proceso de secesión no es una poda agradable hecha por un jardinero amable, sino que es una amputación terrible y dolorosa que no hay cirujano que sane".