(AVANCE) IGLESIAS QUIERE “ENSANCHAR” EL CAMPO POLÍTICO PARA “FORZAR” AL PSOE A UN ACUERDO

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió este sábado a su partido “ensanchar” el campo político para que el resto de partidos, entre ellos el PSOE, “asuman” que es “inevitable” el cambio político. Con este argumento quiere “forzar” a los socialistas, que mañana elijen nuevo líder, a un acuerdo. El líder de Podemos realizó estas declaraciones en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos que tiene lugar hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un día después de que registraran en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El objetivo que marcó Iglesias en su discurso es “ganar” las elecciones generales de 2020, para lo que resulta imprescindible “forzar” al PSOE, aunque no lo nombró, a un acuerdo con ellos para así “ensanchar” su campo de actuación para poder “echar” de las instituciones al PP. Sobre todo, dijo, “para que otros tengan que ceder y asumir que nuestro campo político es el del futuro”. “Nosotros sabemos que la moción no va a prosperar y que no voy a ser presidente del Gobierno, pero tenemos que afrontar responsabilidad”, subrayó el líder de la formación morada, quien añadió que no se van a dejar "intimidar”. Asimismo, se refirió a que la moción de censura la van a ganar "en la sociedad, que es donde cuenta”.