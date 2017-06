(AVANCE) MOCIÓN. IGLESIAS LLAMA A RIVERA “EMBUSTERO” Y “CÍNICO” Y DICE QUE CS “NO SIRVE PARA NADA EN POLÍTICA”

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, respondió hoy al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tachándole de “cínico” y “embustero” y dijo que ha actuado “como escudero del PP” al frente una formación “que no sirve para nada en política”.El dirigente de Podemos pronunció desde la tribuna del Congreso de los Diputados un discurso muy crítico con Rivera que duró escasos 15 minutos y en el que no faltaron las llamadas al orden de la presidenta, Ana Pastor, y los abucheos por parte de la bancada de Ciudadanos. “Lo primero que tiene que evitar es ser un embustero”, manifestó Iglesias, que acusó a Rivera de haber “engañado” a los españoles diciendo en campaña electoral que no iban a apoyar al PP, cuando finalmente facilitaron la investidura de Mariano Rajoy. “Usted es más bien un cínico. Le da igual. Son de cualquier cosa que le suene bien al poder”, le espetó. Además, consideró que Ciudadanos no ha llegado a la política “para cambiar nada”, sino que “están básicamente para que nada cambie”.