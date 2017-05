(AVANCE) PSOE. RAJOY, TRAS LA VICTORIA DE SÁNCHEZ: “NO VA A HABER ADELANTO ELECTORAL”

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, aseguró este lunes que “no va a haber adelanto electoral” tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, en las que ha sido elegido como nuevo secretario general.En rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy avanzó que llamará a Sánchez para felicitarle por su vuelta a la dirección del PSOE y explicó que si no lo había hecho todavía era “para no molestarle”. Rajoy insistió varias veces en que no prevé acortar la legislatura y aseveró que “tras el disparate de 2016, conmigo no cuenten para generar inestabilidad”, porque apuesta por “la solidez, la sensatez y el sentido común”.Además, indicó que no cree que el PSOE piense ahora "cosa distinta" que no sea defender la soberanía de España y, por eso, espera mantener con este partido acuerdos políticos de interes nacional.