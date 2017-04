Ábalos (PSPV-PSOE) llama "nacionalista español" e "intransigente" al PP con Cataluña y pide su encaje en España

Etiquetas

El portavoz de la campaña de Pedro Sánchez insiste en definir España como Estado plurinacional en la Constitución

El portavoz y coordinador de la campaña de Pedro Sánchez para la Secretaría General del PSOE y titular del PSPV en Valencia, José Luis Ábalos, ha criticado la posición del Gobierno y de los 'populares' ante la deriva soberanista en Cataluña porque, a su juicio, es "muy intransigente" y el PP "no deja de ser muy nacionalista español".

"Tenemos que buscar el encaje de Cataluña y que los catalanes entiendan que en España se está mejor que fuera", ha señalado en una entrevista con Europa Press, abogando por un modelo federal que dé un "encaje más satisfactorio" a esta Comunidad Autónoma.

El diputado socialista ha lamentado la "situación de bloqueo" que existe actualmente entre el Estado y Cataluña y ha afirmado que "hace falta una actitud distinta por parte de ambos bloques". "Hay que tener una actitud menos hostil o prejuiciosa, que es la que ha mantenido el PP", ha aseverado.

En opinión de Ábalos, es necesario "reconducir" la situación actual, superar el "bloqueo" institucional y "tratar de encontrar una solución en base al diálogo". Y ha rechazado de plano la posición "independentista con clara vocación unilateral" del Gobierno catalán así como "la españolista" del Gobierno de Mariano Rajoy. Ambas actitudes, ha subrayado el socialista, son la "base" del "problema" territorial que atraviesa España.

El portavoz del equipo de Pedro Sánchez ha defendido la postura que mantuvo el ex secretario general del PSOE en este asunto, que se basó en "no moverse en nada fuera de la legalidad pero estando muy abierto siempre al diálogo". En este sentido, ha hecho hincapié en que Sánchez "dejó muy claro" su "respeto" a la normativa vigente.

Y ante las intenciones de la Generalitat de Cataluña de anunciar la fecha del referéndum por la independencia dentro de dos meses, Ábalos cree que aún hay tiempo para dialogar. "La política está para eso. Cuando la política no consigue eso es cuando fracasa", ha añadido.

ESTADO PLURINACIONAL

De hecho, se ha mostrado contrario a la celebración de un referéndum, tanto de carácter unilateral como pactado con el Estado. Y para dar una respuesta a la situación de Cataluña, ha explicado Ábalos, desde la candidatura de Pedro Sánchez plantean que España sea definida como un Estado plurinacional mediante una reforma del artículo 2 de la Constitución, que mantendría el reconocimiento de que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español.

"Nosotros hemos planteado el término 'plurinacional' respondiendo a una realidad existencial y nosotros asumimos la realidad plurinacional que representa Cataluña", ha declarado. El diputado socialista sostiene que, además de Cataluña, en España "hay más nacionalidades culturales, que no políticas".

En esta línea, ha apuntado que el "sentimiento" de los ciudadanos de las Comunidades Autónomas en torno a un 'nacionalismo cultural' está contemplado en el ordenamiento jurídico, en distintas leyes orgánicas como los estatutos de autonomía.

"En muchos de ellos (estatutos de autonomía), incluso en alguna Comunidad Autónoma que no tiene un hecho diferencial preciso, sin embargo, se reivindican como nacionalidades", ha puntualizado, remachando: "Es absurdo entender que cuando hay varias Comunidades Autónomas que en sus estatutos figura ese término, no podamos decir lo que es obvio. Que si hay varias que a sí mismas se denominan nacionalidades o naciones culturales, pues no podamos decir que es plurinacional".

Así pues, según sostiene Ábalos, la denominación de 'plurinacional' "es una conclusión lógica" que tiene su origen en "la propia voluntad" que las autonomías han expresado en sus estatutos. "Si no asumimos ese tema, difícilmente podremos integrar todo eso en una misma realidad que es España", ha concluido.