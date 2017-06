Alberto Fernández (PP) pide una propuesta de reordenación del entorno de la Sagrada Familia

Etiquetas

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha pedido al Gobierno municipal una propuesta de reordenación y reurbanización de los entornos de la Sagrada Familia, ha informado el partido este jueves en un comunicado.

Ante la previsión de acabar las obras en 2026, "se podría dar la vergüenza de que finalicen las obras de la basílica 135 años después de su inicio, y que la urbanización y la ordenación de los entornos, competencia municipal, todavía sea una asignatura pendiente".

Fernández ha exigido tener en cuenta posibles expropiaciones y realojar a los vecinos con viviendas afectadas desde hace 40 años por un Plan General Metropolitano "que sigue sin reconfirmarse o rectificarse por parte del Gobierno de Colau".

Ha añadido que el Gobierno municipal debe cumplir con el compromiso adquirido pero, si no quieren un paseo desde la basílica hasta la avenida Diagonal por la calle Mallorca, que era la previsión inicial, "que lo decidan y reconozcan que no están de acuerdo, ya que la 'no decisión' es un despropósito".

Fernández ha recordado que el pleno acordó hace nueve meses que el Gobierno municipal presentara en seis meses una propuesta sobre el futuro de sus entornos, y que eso contó con el apoyo de todos los grupos excepto el rechazo de la CUP.

"Ya han pasado nueve meses sin que el Gobierno municipal haya presentado ninguna propuesta, ni siquiera se haya convocado la comisión de seguimiento" de los trabajos de la Sagrada Familia, ha criticado.

Por eso, ve "falta de compromiso municipal" al incumplirse el plazo de presentación de la propuesta marcado en el pleno de septiembre, y ha asegurado que ni siquiera se han convocado reuniones para abordarlo.