Albiol acusa a Puigdemont de "autoexcluirse" y de "encerrarse en su búnker"

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, ha acusado al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, de "encerranrse en su búnker" del Palacio de la Generalitat y de "autoexcluirse" de la VI reunión de la Conferencia de Presidentes que se celebra este martes en el Senado.

En declaraciones a los periodistas en la Cámara Alta, Albiol ha valorado así la ausencia de Puigdemont en esta cita de todos los presidentes autonómicos con el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Dicha ausencia, ha dicho el catalán, es "una de las noticias más desagradables" de esta jornada.

"El desaire de Puigdemont es al conjunto de españoles, es un desaire a Mariano Rajoy, al resto de presidentes de comunidades autónomas, y para los más de siete millones de catalanes", ha manifestado el líder del PP catalán, que ha censurado que el presidente haya dejado a los catalanes "sin voz propia" en el encuentro.

Albiol ha lamentado que "mientras los líderes autonómicos están "discutiendo y defendiendo los intereses" de los vecinos de sus comunidades, Puigdemont "está encerrado en su búnker": "Los catalanes no merecemos tener un presidente que se automargina", ha sentenciado.

CATALUÑA, REPRESENTADA DE MANERA "EXCLUSIVA" POR EL GOBIERNO

Pese a ello, el dirigente 'popular' ha hecho hincapié en que los catalanes sí están representados en la mesa de reunión de la Conferencia de Presidentes "de manera exclusiva por el Gobierno de España". A su juicio, esta representatividad "es garantía de una buena defensa de los intereses comunes" y, especialmente, de los de los catalanes.

Y ha vuelto a rechazar la intención de Puigdemont de convocar un referéndum en Cataluña, una iniciativa "que no se llevará a cabo ni de manera pactada ni no pactada". Según sostiene, el referéndum es "irrealizable". "Y como "Puigdemont" pide lo imposible ésa es su excusa para no asistir", ha declarado Albiol.

Por otro laso, sobre la reunión que mantendrá Rajoy con el presidente catalán, Albiol ha incidido en que le convocará en calidad de presidente autonómico. Al respecto, ha advertido a Puigdemont "de que si lo que pretende es mantener una relación bilateral" con Rajoy "se está equivocando".

El líder del PP "no es posible" que se establezca "una relación bilateral" en ese tipo de reunión en la que se van a abordar cuestiones que influyen en el resto de España, como la política sanitaria, la educación o el nuevo modelo de financiación autonómica: "Cataluñam más que le pese a Puigdemont, no es una nación ni un Estado sino que forma parte de ese proyecto que es España", sostiene.

Por otro lado, cree que la posible candidatura de Artur Mas en unas próximas elecciones catalanas "forma parte del esperpento político" que está teniendo lugar en Cataluña en el último año. En opinión de Albiol, el hecho de que Artur Mas no se descarte como candidato "pone en evidencia" que la antigua Convergencia --PDeCAT-- "está muy mal".

Además, le ha responsabilizado de la deriva "radical" de parte de la sociedad catalana y le ha acusado de "dividirla" así como de "hundir electoralmente a su partido".