Alfonso Grau dice que estaba "muy de acuerdo" en reclamar por vía judicial la deuda del PP con Feria Valencia

El exvicealcalde de València y exvicepresidente primero del Comité Ejecutivo de Feria Valencia, Alfonso Grau, ha asegurado este martes que "estaba muy de acuerdo en que se reclamara por vía judicial" la deuda de más de 500.000 euros que el PP contrajo con la institución ferial por la celebración del Congreso Nacional de 2008 en el que Mariano Rajoy fue elegido candidato a la Presidencia del Gobierno.

Grau, investigado en el caso Taula, se ha manifestado en estos términos durante su comparecencia en las Corts Valencianes en la Comisión especial de investigación sobre los aspectos de la gestión general de las instituciones feriales de la Comunitat Valenciana, donde ha destacado que el hecho de que los 'populares' no hayan pagado esta deuda a Feria Valencia "no quiere decir que se fuera a regalar". "Lo que no se paga es una deuda, no es un regalo, estaba muy de acuerdo en que se reclamara por la vía judicial", ha aseverado.

En esta línea ha indicado que "cuando se trató ocasionalmente este tema, se habló de emprender acciones jurídicas y a mí me parece muy bien, qué otra cosa tenía yo que hacer, ¿encadenarme a la puerta?", se ha preguntado Grau, a lo que el diputado socialista David Cerdán le ha replicado que "podría ser una opción".

Preguntado por si medió en Feria Valencia "para dar un trato de favor al PP" en el Congreso Nacional de ese año, ha afirmado que "en absoluto". "Yo no ocupé ningún puesto directivo en el partido salvo el de vocal, y jamás a nivel autonómico", ha incidido Grau, que ha agregado que la institución ferial hubiera contado con su "beneplácito" para reclamar por vía judicial esa u otras deudas.

"A nivel de la Feria, lo que alquilaban eran metros cuadrados y uso, me da igual si se los alquilaban al PP, al PSOE o a la asociación de amigos del cultivo de la zanahoria temprana; yo siempre he sido partidario de que se reclamaran los costes", ha apostillado