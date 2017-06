Aliaga (PAR) exige que el impuesto de sucesiones "desaparezca de la carga tributaria que soportan los aragoneses"

Etiquetas

El presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, ha exigido esta tarde que el impuesto de sucesiones "desaparezca de la carga tributaria que soportan los aragoneses". Así se ha acordado en la Comisión Ejecutiva del PAR, que se ha celebrado esta tarde en su sede en la capital aragonesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Aliaga ha señalado que este domingo distintos cargos participaron en la recogida de firmas que la plataforma Stop Sucesiones está llevando a cabo en Zaragoza para pedir la supresión de este impuesto en la Comunidad.

De esta forma, en la reunión de la Ejecutiva se ha recordado que el PAR trabajó "cuando gobernábamos en coalición tanto con el PSOE como con el PP" para la eliminación progresiva del impuesto, pero "circunstancias de la crisis frenaron aquella senda de crecimiento", aunque se aplicaron "exenciones y bonificaciones de hasta el 65 por ciento".

Ahora se ha recuperado el impuesto "en valores máximos" y desde el Partido Aragonés "vamos a seguir en el empeño y aspiramos a gobernar para que este impuesto, como iniciamos en 2006, desaparezca de la carga tributaria que soportan los aragoneses".

Para lograrlo, el PAR va a impulsar una batería de acciones, entre ellas defenderá en todas las instituciones donde tenga representación iniciativas y mociones para pedir un cambio legislativo que suprima el impuesto.

También instará a las Cortes de Aragón a adoptar una iniciativa legislativa o proposición de Ley que limite la actuación de la Comunidad al momento en que verdaderamente se hace efectivo el derecho de propiedad de los bienes heredados y no cuando este derecho sea declarado, el tiempo que se solicitará que cualquier armonización que se pretenda en relación a este impuesto se realice atendiendo a los tipos más bajos de la tabla existente en las Comunidades autónomas.

ARCHIVO DE LA CORONA

Asimismo, la reunión de la Ejecutiva del PAR ha decidido pedir a los gobiernos de España y de Aragón que se convoque el patronato del Archivo de la Corona de Aragón. "Nos preocupa porque no se convoca y hay algunas ideas por ahí de romper la unidad del Archivo o que salgan determinados documentos hacia el gobierno catalán y no lo vamos a consentir, el Archivo es único" y "de nivel mundial por su contenido", ha sostenido Aliaga.

Por ello, solicitan que se reúna el patronato y, también, que se convoquen actos para conmemorar su 700 aniversario en 2018. Según el presidente del PAR, "hay cosas que tienen que estar por encima de las cuestiones políticas", dado que "si los problemas solo se resuelven teniendo en cuenta coyunturas políticas no avanzaremos".

Por tanto, ha afirmado que el Ministerio de Cultura debe convocar la reunión del patronato y si "no acude Cataluña, pues qué le vamos a hacer, pero hay otras Comunidades que queremos esa reunión porque es un Archivo de todos", ha dicho tajante.

En este punto, Aliaga ha detallado que la Comisión Ejecutiva del PAR ha acordado respaldar cuantas actuaciones realice el Gobierno de España para fortalecer la unidad de la nación, dentro del marco constitucional.

"Nos interesa Aragón y defendemos Aragón, pero también nos interesa la unidad de España y queremos que España siga siendo una nación fuerte, cohesionada territorialmente", ha indicado, al subrayar que "el PAR es constitucionalista hasta la médula y le preocupa lo de romper territorialmente el Estado".

Aliaga ha recalcado que "defendemos que no haya fisuras en la cohesión territorial de España", para que Aragón "crezca en España y que España crezca en Aragón, pero no queremos aventuras separatistas ni cosas raras" y para defender la unidad "no hacen falta medidas estrambóticas", sino cumplir y hacer cumplir "la Constitución y las leyes".

"Si a los ciudadanos les exigimos que cumplan las leyes de tráfico, que paguen los impuestos, que no edifiquen donde no se puede, pues hay que hacer cumplir las leyes a quienes no las cumplen", ha observado Aliaga.

EDUCACIÓN

Además, Arturo Aliaga se ha referido a la situación de la educación en la Comunidad, que se encuentra "judicializada" por las decisiones adoptadas por el Ejecutivo autonómico de dejar de concertar aulas.

En este sentido, ha deseado que se retome el pacto por la educación, para que "no demonicemos" y aunque esta cuestión "esté en los tribunales, quizá buscando el consenso de las siete fuerzas de las Cortes podemos sentar las bases para que el próximo curso no estemos en las mismas".

"Antes de pleitear, más vale un mal acuerdo que un buen pleito", ha alegado Aliaga, al estimar que el Gobierno aragonés "podría hacer un esfuerzo" y retomar ese pacto dado que la situación actual "ha creado un desasosiego con los padres, se han manifestado, hay problemas y todos decimos siempre lo mismo, que tiene que haber un gran pacto por la educación".

Sin embargo, "a la hora de sentarnos no somos capaces de dejarnos algo en la negociación" y si todos los partidos "ponemos las máximas de nuestras ideologías no avanzaremos". La educación "es un problema de todos, ni de derechas, ni de izquierdas, y hay que resolverlo de una manera generosa entre todos", ha recalcado. Aliaga ha avanzado que el PAR acudirá "siempre" a las reuniones que se convoquen con el objetivo de "lograr pactos en beneficio de las mayorías".

ALCALDE DE ALBARRACÍN

En otro orden de cosas, el órgano político de gobierno del PAR ha reconocido la trayectoria del alcalde de Albarracín, Francisco Martí, fallecido este sábado, 3 de junio, a los 60 años de edad, a consecuencia de un cáncer.

Francisco Martí era "una magnífica persona, un hombre tolerante, comprometido con sus vecinos", ha subrayado Arturo Aliaga, al indicar que en la Ejecutiva "hemos reconocido el trabajo que ha hecho estos años y hemos trasladado a la familia el sentir unánime del partido por tan dolorosa pérdida".

Por último, la Comisión Ejecutiva del PAR ha repasado otras cuestiones sobre la situación política de Aragón, como la puesta en marcha del presupuesto de la Comunidad o el futuro de la central térmica de Andorra.