La alcaldesa de La Almunia (Zaragoza) apuesta por Susana Díaz como "ganadora" frente a Rajoy y contra el populismo

Etiquetas

La alcaldesa de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Marta Gracia, ha apostado este domingo por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, como nueva secretaria general del PSOE al considera que puede ser la "ganadora" en las siguientes elecciones generales frente al PP de Mariano Rajoy y el populismo. Ha intervenido en el acto de apoyo a Díaz, en el actual proceso de primarias, celebrado en el Palacio de Congresos Expo de Zaragoza.

Ante el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, otros miembros del Ejecutivo y centenares de militantes, Marta Gracia ha dicho que sus prioridades, como las del PSOE, son primero España, después el partido y "por último, los intereses personales", proclamando con ironía que "esta es mi casta".

"Soy 100 por cien PSOE", ha continuado, afirmando que en el PSOE "todos somos compañeros y todos los militantes queremos lo mejor para el partido y para España", partiendo de la base de una ideología común, "que en unas primarias no se discute".

"No me siento cómoda en una posición de enroque, rabia o enfado", ha dicho la alcaldesa, apostando por la política de "construcción y entendimiento", por lo que ha apostado por una secretaria general "capaz de construir alianzas para avanzar, que pueda mantener una relación fluida con los territorios, los pueblos, los partidos, capaz de unir".

Por eso, a Gracia no le sirve "de nada" un secretario general que "acaba discutiendo hasta con el maestro armero", abogando por un líder que "no se refugie en una posición de pureza ideológica y mucho menos de depuración ideológica" porque el PSOE es el partido del "mestizaje". Ha observado que "solo ganando unas elecciones se tiene la posibilidad de hacer realidad un proyecto", de ahí su reivindicación de "una secretaria general capaz de vencer y convencer, una ganadora". La alcaldesa de La Almunia ha afirmado que "cuando el PSOE gana, gana España".

Ha dicho que Rajoy gobierna porque ganó las elecciones y "no cabía la posibilidad de un pacto alternativo", siendo imposible tras las elecciones de 2016. Por eso, "dolía la abstención en el alma, pero no había alternativa" porque votar no, como defendió Pedro Sánchez, "habría supuesto cambiar ese orden de prioridades" que "siempre" plantea el PSOE: primero España, después el partido y luego los intereses personales.

"Un líder no se esconde en argumentarios ni circunstancias de corto plazo ni estrategias de marketing", ha continuado Marta Gracia, quien por otra parte ha defendido la plena igualdad de género, "ley de oro en el PSOE", subrayando que los Gobiernos de este partido "nos han proporcionado a las mujeres un gran avance en nuestros derechos".

Marta Gracia ha dicho que "somos eslabones de una cadena, no estamos aquí como paracaidistas", exigiendo que la nueva secretaria general "no reniegue del pasado" para "ser respetuosos con nuestra historia". También ha señalado que en el PSOE hacen falta "todos".

Ha rechazado "el discurso populista de casta, elites, pueblo, militantes y aparato", tildando a Podemos de populista. Ha criticado el "discurso mentiroso", reclamando que la nueva lideresa "deje a un lado esos discursos del arriba y el abajo".

CARBÓN

También ha intervenido en el acto el militante andorrano Antonio Amador, quien ha dado a conocer la situación en las Cuencas Mineras de Teruel, donde el anuncio del cierre de la central térmica no les pilló de sorpresa, pero sí impactó. El sector minero da empleo en esta provincia a unas 4.000 personas, ha apuntado.

Ha recordado que el Estatuto Minero se firmó en la etapa de Gobierno de Felipe González y que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero "protegió" el sector del carbón, reclamando "un Gobierno socialista que garantice" un mix energético que asegure la continidad de la actividad extractiva. Ha indicado que Lambán está comprometido con los mineros como lo estuvo el anterior presidente socialista, Marcelino Iglesias.

Antes de intervenir Susana Díaz, lo ha hecho el joven socialista zaragozano Horacio Royo, quien ha manifestado su apoyo al PSOE como garante de la igualdad y la libertad, dirigiéndose a Díaz para decirle que "hoy nadie representa mejor que tú esos valores". Ha expresado que el Gobierno de Lambán está "revirtiendo con muchos esfuerzos los recortes de cuatro años sde la derecha".