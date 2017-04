Alonso (PP) cree que ETA "se disolverá" y lo hará "pronto"

Etiquetas

Advierte a los presos que la "responsable de su situación" es ETA, porque "les cierra el camino de un arrepentimiento sincero"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pronosticado que ETA "se disolverá" y lo hará "pronto", tras lo que ha supuesto su "rendición incondicional". Además, ha advertido a los presos de la banda armada de que la "responsable de su situación" es ETA, porque "les cierra el camino de un arrepentimiento sincero" y de la "vía de su reinserción".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Alonso ha asegurado que la entrega de armas de ETA supone "una rendición incondicional" de la banda, "que está derrotada" y

"prácticamente, disuelta". "La han disuelto, además, los CFSE de España y Francia", ha añadido.

Según Alonso, "ellos hacen la entrega de sus armas sin ninguna condición, sin absolutamente nada a cambio y sabiendo que nadie ha negociado ni va a negociar con ellos absolutamente nada".

"Luego, se ha querido hacer un maquillaje, vestirlo de otra manera y organizar un acto de propaganda en torno a esa dura realidad", ha manifestado.

En su opinión, "incorporarse a esa estrategia de ETA de hacer un paripé no tiene ningún sentido", por lo que cree que "el PNV y el PSE se han equivocado". "No tenían ninguna necesidad de hacer eso, no le debemos absolutamente nada a ETA y no puede parecer, siquiera, que ETA, en este final patético que está protagonizando, pueda tener esa pequeña victoria política porque vienen estos y se hacen la foto con quienes siempre le han defendido", ha criticado.

Para Alonso, ETA "se disolverá" y ha considerado que "eso será pronto". "Lo que espero es que la historia le ponga en el lugar en el que verdaderamente se haga justicia con ella", ha añadido. También ha deseado que se pueda contar "la verdad de lo que ha pasado" a "la gente joven" de Euskadi que "ya no ha vivido esto".

PRESOS

Alonso ha asegurado que no es partidario de acometer cambios en el Código penal para abordar asuntos como el fin de la dispersión de los presos de ETA. Por otra parte, ha asegurado que esta medida de la política penitenciaria "tiene la lógica en que no es razonable agrupar los presos de una organización mafiosa o criminal en las mismas cárceles" o que "el tratamiento siempre es individualizado".

"La que tiene la responsabilidad de que los presos de ETA estén en esta situación es quien les cierra el camino de un arrepentimiento sincero, de buscar la vía de su reinserción, de colaborar con la justicia y de acceder a un tratamiento individualizado, y eso siempre ha sido la organización", ha dicho.