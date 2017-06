Etiquetas

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha señalado este jueves que por ahora "no hay ninguna propuesta" del PP para entrar a cogobernar en la corporación, al tiempo que ha reconocido que "no hay motivos" para romper el acuerdo con el PSOE porque "está funcionando bien".

"A mí no me han ofrecido nada, y en cualquier caso tiene que ser al partido, y por lo que yo sé, no hay ninguna propuesta del PP de pacto en el Cabildo por ahora", ha comentado en declaraciones a los periodistas a raíz del anuncio del presidente del PP, Asier Antona, de explorar la entrada de los populares en el Gobierno regional.

Según Alonso, "no toca cambiar", ya que el acuerdo de Gobierno que mantiene con los socialistas desde 2015 funciona correctamente.