Alonso, partidario de un "apoyo externo" del PP al Gobierno de Canarias para evitar retrasos en la gestión

Etiquetas

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este martes que "es más contraproducente que positivo" que el PP entre a formar parte del Gobierno de Canarias porque con los cambios en las consejerías habría un "nuevo retraso" en la gestión.

En una entrevista concedida al programa 'Nada que ver' de 7.7 Radio que dirige José Luis Martín, y recogida por Europa Press, ha señalado que se expresa a modo de "opinión personal" y que la decisión final la tomará CC, pero insiste en cerrar un acuerdo parlamentario con "objetivos claros" para las islas.

El presidente tinerfeño no es partidario de "volver a repartir las cartas" en las consejerías porque el Gobierno está "funcionando bien" y con estabilidad, y pone como ejemplo el apoyo que presta Ana Oramas (CC) al PP en el Congreso a los asuntos trascendentales de España y Canarias.

"No entiendo la política como reparto de poder y sillones, entiendo la política para solucionar los problemas", ha señalado, afirmando que no se debe negociar para satisfacer "bajas pasiones", en referencia a las declaraciones del presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, en las que decía que el cuerpo le "pedía" entrar a gobernar.

Cuestionado sobre si el PP gestionará la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ha comentado que la relación con el Ejecutivo no puede ser de "blanco o negro", y quien tenga esa responsabilidad, no debe tener una actitud de "enfrentamiento", sino de cooperación, "para no repetir" la etapa socialista.

"La gente lo que quiere es que resuelven sus problemas y las instituciones cooperen y trabajar entre todos. Otros no lo entendieron y ahora estamos trabajando bien", ha señalado.

Sobre el proceso de primarias del PSOE, espera que "elija bien" y cierre una buena estructura y un "liderazgo fuerte" para que no haya divisiones y fragmentaciones, "como es tradicional" en el partido pese a que haya primarias.