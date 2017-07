Amanda Sampedro: "Nos hemos quitado ese papel de favorito porque ni en la fase de grupo lo somos"

Etiquetas

La jugadora de la selección española femenina de fútbol Amanda Sampedro quitó presión al conjunto nacional de cara al Europeo de Holanda que da comienzo el 16 de julio y para el que no se consideran favoritas porque no lo son "ni en la fase de grupos" y afirmó que el equipo está centrado únicamente en el partido contra Portugal.

"Hay muy buenas selecciones que pueden tener su papel de favorito (Alemania o Suecia). Nosotras nos hemos quitado ese papel porque ni en la fase de grupo lo somos. Tenemos que centrarnos más en lo que nos viene y tener los pies en la tierra. A nosotras nos tiene que dar un poco igual y centrarnos en lo que viene", apuntó Sampedro este martes en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de las Rozas junto al seleccionador nacional, Jorge Vilda, y junto a las otras dos capitanas, Irene Paredes y Marta Torrejón.

La futbolista del Atlético de Madrid destacó el partido de Portugal, que es "muy importante", ya que es "el primero" y en el que están "centradas" ahora mismo. "Es muy importante empezar con los tres primeros puntos, que nos darán mucha confianza para lo que viene y para lo siguiente. Tenemos la cabeza puesta únicamente en el partido frente a Portugal", ratificó.

La rojiblanca es la más joven en representar a España como capitana del equipo, por lo que tiene "muchas ganas" de seguir aprendiendo de sus dos compañeros de brazalete y de aportar "su granito de arena". "La idea es intentar tener a todo el mundo contento, al final es una concentración muy larga y tenemos que intentar estar tranquilas y a gusto y que a nadie le falte de nada para estar en perfectas condiciones", declaró.

"El entrenador confía en nosotras, las compañeras también. Estamos con muchas ganas de aportar lo nuestro y de resolver cualquier incertidumbre o duda que pueda tener cualquier compañera o cualquier personal del cuerpo técnico, esto es una piña y un equipo", subrayó la futbolista de 24 años.

Por su parte, Marta Torrejón dejó claro que no quieren "ni pensar" en el papel de favoritos porque están "centradas" en la selección. "Nuestro camino es este, seguir por la línea que vamos y nos queda esta semana para preparar a tope el primer partido", afirmó.

"Estamos muy centradas de cara a este primer partido. Es el más importante. Es importante empezar sumando. Queremos competir al máximo y salir a por todas desde el minuto uno e ir a por ellas", apuntó sobre el partido contra Portugal la jugadora con más internacionalidades de la selección (73).

Para la defensa, ser capitana de la selección es "el reflejo de lo que es el equipo", mientras que hace un buen balance de la preparación de cara al Europeo de Holanda. "Son semanas para interiorizar conceptos, matizar cosas de juego y preparar estos partidos. El equipo está trabajando muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión y vamos con todas las garantías para competir al máximo", concluyó.

Por último, Irene Paredes ve "un avance" en el fútbol femenino entre esta Eurocopa y las anteriores grandes citas, a las que reconoció que fueron "un poco verdes, a ver qué pasaba". "Ahora poco a poco vamos reuniendo esa experiencia que necesitamos y en la liga también se está invirtiendo mucho. Estamos jugadoras jugando fuera que intentamos aportar cosas diferentes. Hay gente también que vamos cumpliendo años que ayudará a disputar la Eurocopa con experiencia y con más seguridad", remarcó.

La defensa del PSG habló también de su temporada en el club francés, aunque reiteró que su papel lo tienen que "valorar" su entrenador y su seleccionador. "Si estoy aquí es porque he hecho una buena temporada. Voy a intentar aportar todo lo que sé. He aprendido mucho y me he tenido que adaptar a distintas situaciones. Cuando venimos aquí hacemos una piña, nos compenetramos lo mejor posible y todas las experiencia de todas las jugadoras son importantes", aseveró.

La futbolista de 26 años también dejó claro que están "centradas" en el encuentro ante Portugal, que se disputará el 19 de julio, mientras que aseguró que la capitanía "es la respuesta al trabajo que haces". "Ser capitana es algo importante, señal de que el seleccionador y tus compañeras confían en ti. Somos buenas jugadoras que además somos amigas y nos compenetramos muy bien, lo que ayuda a tomar decisiones", concluyó.