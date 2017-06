Antero Ruiz dice a que la adjudicación de contratos de cafetería de Asamblea "se hizo según la Ley"

Etiquetas

El exdiputado regional de IUCM y vicepresidente tercera de la mesa de contratación de la Asamblea de Madrid en las últimas legislaturas, Antero Ruiz, ha asegurado este viernes que la adjudicación de los contratos de cafetería de los años 2009 y 2011 "la tramitación se hizo según la Ley" y "en ningún momento se saltó nada" y no advirtieron ninguna irregularidad.

Ruiz ha sido llamado a declarar por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), incluido en la pieza del sumario, que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Relaciona estas adjudicaciones de cafetería a una empresa de Arturo Fernández con las donaciones de éste a la fundación Fundescam del PP de Madrid para financiar irregularmente campañas electorales.

Entonces Cifuentes era vicepresidenta de la Asamblea, formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó dichos contratos.

Ruiz ha asegurado en este punto que "no le consta que podía incurrirse en ninguna incompatabilidad" que por ser miembro de la Mesa de contratación y a la vez del comité de expertos que valoraba los criterios técnicos para las concesiones de contratos en la asamblea , algo que sí censuran o creen ilegal otros grupos de la oposición.

"Yo no tengo duda para pensar que nadie hiciera mal su trabajo y no nos consta que hubiera reclamaciones al respecto de los contratos. Entiendo que la tramitación fue la correcta porque nadie reclamó nada para poder revisar nada. Porque los órganos tienen su papel asignado y si hay problemas o reclamaciones se pueden revisar los pliegos. Cuando no hay nada se actúa de manera natural y con el sentido común pensado que todo el mundo ha hecho bien su trabajo", ha señalado el compareciente.

Preguntado por los grupos de la oposición, Antero Ruiz ha dicho en varios momentos que la documentación de los contratos lo tenían los técnicos y no tenía acceso a ella porque "no era su papel". "Las valoraciones concretas las hacían el comité de expertos y nosotros lo único que hacíamos valorar a el proyecto con más votos a la Mesa de la Asamblea. No teníamos otro papel y no nos correspondía. Elevábamos siempre la empresa que tenía más puntos", ha concretado.

El compareciente ha insistido en que no tuvieron constancia de alguna manipulación de los pliegos para favorecer a la empresa de Arturo Fernández porque si no lo hubieran denunciado. "Pero es que no nos constaba", ha indicado.

Según ha explicado, el tema del comité de expertos se debatió en la Mesa de la Asamblea y fue aceptado tanto su funcionamiento como el nombramiento de los miembros. Y también la decisión de estos contratos porque ha reconocido que antes "había quejas con el tema de la calidad (de la comida) y se tomó la decisión de que podía ser positivo" el cambio.

Además, ha dicho que todas las decisiones estaban apoyadas jurídicamente por el secretario general de la Mesa, "que era la máxima responsabilidad jurídica que había en la Cámara". "La oposición cuando un partido tiene mayoría absoluta tiene limitadas las funciones pero en las cuestiones administrativas de la Asamblea nos solíamos poner de acuerdo para que en esta casa funcionara, para luego pelearnos en la política", ha manifestado.

Ruiz ha explicado que no "normalmente no había mucho debate en la mesa de contratación" ni había muchas irregularidades. Sí se ha acordado en este caso que "se dio más importancia en calidad y valoración de producto (de alimentación en la Asamblea) porque había quejas". De hecho, ha indicado que perdiendo calidad. Eso sí, ha señalado que desconoce si se cambiaron las baremaciones en algún sentido.

El compareciente también ha defendido el papel del Comité de expertos, un órgano que "está regulado por la ley de contratos de empresas públicas, no es un invento". Además, ha indicado que "nunca tuvo una percepción de que era incompatible" que Cifuentes fuera presidenta de la Mesa de Contratación y vocal del Comité de expertos de la Asamblea.

"De haberla tenido, la hubiera manifestado. Se ha atendido a la legalidad vigente. La Mesa de la Asamblea aprobó el comité de expertos, no recuerdo los nombres. Entiendo que debió ser el secretario general, pero se aprobó por unanimidad. No teníamos ningún motivo para reflejar ninguna discrepancia y no lo hicimos", ha añadido.

El momento más bronco de la comparecencia fue el rifirrafe entre Antero Ruiz y el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil. El primero ha dicho que él ha militado en una "una izquierda transformadora, que hoy en esta cámara no existe".

El diputado de Podemos le ha recordado fue suspendido cautelarmente de militancia de IU porque su partido le consideró "responsable político" último de los consejeros de este partido en Caja Madrid que emplearon una tarjeta opaca de la entidad para cubrir los gastos de una querella por un supuesto delito de prevaricación.

El exdiputado ha defendido las siglas de IUCM y ha alegado que el Acuerdo de Estabilidad de Caja Madrid que el Acuerdo de Estabilidad de Caja Madrid, por el que de facto partido y agentes sociales se repartían la caja pública madrileña, fue firmado por todos los partidos y sindicatos.