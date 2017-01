Los Anticapitalistas empiezan este fin de semana a elaborar su lista para Vistalegre 2 mientras siguen buscando acuerdos

Etiquetas

Miguel Urbán reprocha a Iglesias y Errejón que no llevaran a la reunión propuestas de pacto concretas ni fijaran más encuentros

El eurodiputado y principal referente de Anticapitalistas de Podemos, Miguel Urbán, ha explicado este jueves que su corriente va a comenzar este fin de semana a "construir" las propuestas definitivas y la candidatura a la dirección que llevarán a la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre, aunque no ha descartado poder llegar a acuerdos con otros equipos en los seis días de plazo que quedan para negociar.

"Nosotros este fin de semana tenemos 'caucus' territoriales de 'Podemos en Movimiento' a lo largo del conjunto del país en donde vamos a construir los textos definitivos y una lista para poder defender esos textos. La única forma de poder defender esos textos en Vistalegre 2 es presentando una lista y nosotros queremos presentar y defender unas ideas políticas en Vistalegre", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Así se ha expresado un día después de la reunión convocada por el secretario general, Pablo Iglesias, para "buscar la unidad" con los equipos que han presentado propuestas para el congreso de febrero, que finalizó sin acuerdos y con el líder y su secretario político, Íñigo Errejón, más alejados que antes.

ACUERDOS EN TEMAS CONCRETOS

Aunque Urbán se ha cuidado de no cerrar del todo la puerta a un acuerdo global, ha defendido que lo recomendable ahora, a su juicio, es apostar por llegar a pactos puntuales sobre temas concretos, para poder salir "con un plan" común de Vistalegre 2 para "derrotar a la gran coalición", y ha pedido desdramatizar el escenario de que cada equipo acabe finalmente compitiendo por separado.

"Yo soy optimista y creo que vamos a llegar a diferentes acuerdos y si al final no se construye un único documento y una única lista, no pasa nada. Hay que desdramatizar. Lo que sería dramático es que demostráramos que no podemos tener ni cosas en común en los diferentes textos", ha señalado. "Ahora estamos en un periodo de debate, de reflexión y de acuerdos y nosotros vamos a intentar llegar a acuerdos", ha defendido.

De ahí que Anticapitalistas aprovechara el encuentro de este miércoles para trasladar al resto de equipos un plan de diez puntos para derrotar a la "gran coalición" que pueda ser asumido por todos, independientemente de otros acuerdos sobre listas o documentos; un decálogo que, según Urbán, confían que sea aceptado.

De hecho, Urbán ha asegurado que ellos fueron los únicos que llevaron a la reunión un documento para llegar a un acuerdo y ha reprochado a Iglesias y a Errejón que ninguno de sus equipos hiciera lo propio. Eso sí, no ha querido atreverse a afirmar que ese comportamiento responde a que no tenían voluntad de llegar a acuerdos. "Quiero pensar que eso no es así y que no solo nosotros teníamos voluntad de llegar a acuerdos", ha afirmado.

Además de la falta de propuestas para alcanzar pactos, el eurodiputado también ha criticado que no se fijara en esa reunión un calendario para continuar los encuentros. "Lo lógico es que hubiéramos tenido un calendario de reuniones, una propuesta o propuestas encima de la mesa. Lo hicimos nosotros, nosotros cumplimos con las expectativas y vamos a seguir intentándolo", ha afirmado, antes de señalar que todavía quedan seis días para llegar a acuerdos.

700 DÍAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Urbán ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios para "rendir cuentas" de los 700 días que lleva desempeñando su cargo en el Parlamento Europeo. "Es importante rendir cuentas y explicar lo que estamos haciendo, Europa tiene cada vez más peso sobre nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando hablamos de techo de gasto de Montoro estamos hablando realmente del techo de déficit europeo, cuando estamos hablando de recortes más de lo mismo", ha afirmado.

"Europa tiene que estar presente en Vistalegre 2, Podemos tiene que hacer una labor pedagógica de información para poder ir construyendo una alternativa a las instituciones europeas, además debemos asumir la responsabilidad de tener un papel destacado como vanguardia de una revolución democrática en Europa ante el avance de la extrema derecha en el escenario internacional", ha apostillado.