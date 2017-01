Antona espera que la candidatura de Cardona para liderar el PP canario sirva para "sumar"

Etiquetas

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha mostrado este miércoles su "respeto" a la candidatura del exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, para liderar el partido en las islas, y espera que sirva para "sumar" al debate político dentro de la formación.

En declaraciones a los periodistas tras una visita a El Hierro, ha dicho que Cardona es "bienvenido" al proceso para elegir nueva dirección del PP canario, a cuyo congreso de marzo, aún no ha confirmado si se presentará.

"Agradezco el cariño y el respaldo que me dan los compañeros de El Hierro y me invitan a presentarme, y lo anunciaré o no cuando toque", ha explicado, dejando claro que va a seguir recorriendo el archipiélago para exponer el proyecto del PP.

En esa línea, ha comentado que siempre ha trabajado "intensamente" por los principios del partido, tanto como secretario general que como presidente, y ha pedido a los que quieran sumarse que lo hagan con la "misma actitud". "Es mi dinámica de trabajo todo este tiempo", ha indicado.

Sobre la reunión que mantendrá este jueves con el presidente de la gestora del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, ha dicho que está "encantado" de hablar con todas las fuerzas políticas, pero ha aclarado que su idea es debatir sobre los "problemas" de los canarios.