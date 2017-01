Antona dice a los partidos que hablaría una censura a Clavijo "si va en serio" y si la lidera el PP

Etiquetas

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha dicho al resto de partidos en el Parlamento regional que su formación hablaría sobre una moción de censura al presidente Fernando Clavijo (CC) "si va en serio" y si se hace bajo la premisa y el liderazgo de los populares.

"El PP se puede tomar esto en serio cuando estamos hablando de gobierno alternativo. Si verdaderamente hay voluntad de un gobierno alternativo tendrá que articularse en torno al PP porque ha sido el partido que durante estos años ha liderado la oposición y por lo tanto ha sido la alternativa. No lo va a liderar quien hasta antes de ayer formaba parte del Ejecutivo".

Así lo puso este miércoles de manifiesto en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press en las que añadió que los populares están dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas en el ámbito del Parlamento.

"Siempre hemos estado abiertos --expuso-- a buscar diálogo, consenso y a generar estabilidad. Ahora, el PP no va a estar en reuniones donde lo que hagamos va a ser generar una mayor incertidumbre en aventuras que no van a ninguna parte. Si esto va en serio, va en serio, y si no va en serio también quiero saberlo".

Antona hizo especial hincapié en que no ha mantenido ninguna conversación con el presidente de la Gestora del PSOE en Canarias, José Manuel Rodríguez Fraga, y que nunca ha dicho que apoyaría una censura a Clavijo sólo si él fuera presidente de Canarias.

"No estoy diciendo que [apoyaría la moción de censura] en el caso de que yo sea presidente, sino en caso de que se articule bajo la premisa y el liderazgo del PP", concluyó.