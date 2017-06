Antona se verá hoy con el presidente canario para fijar un calendario de reuniones para que el PP entre en el Gobierno

Etiquetas

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha avanzado este lunes que "hoy mismo" mantendrá un encuentro con el presidente canario, Fernando Clavijo (CC), para definir el calendario de reuniones con el objetivo de que el Partido Popular entre a formar gobierno con CC.

"Hoy mismo tendré yo una toma de contacto con el presidente del Gobierno de Canarias. A partir de hoy ya definiremos el calendario de reuniones y la estrategia diseñar", apuntilló en declaraciones a los medios tras participar en un desayuno informativo.

Antona ha insistido en que en las negociaciones con CC "lo fundamental es si hay voluntad o si no hay voluntad, por lo tanto, a partir de aquí las cosas serían mucho más fácil si hay voluntad y mucho más complicada si no hay voluntad".

En este sentido, reiteró que el PP "no va a poner líneas rojas, va a ir con una actitud absolutamente responsable y abierta al diálogo" porque, afirmó, que "es bueno para Canarias que haya estabilidad" en el Gobierno regional, así como "fortaleza" en el Parlamento autonómico.

Agregó que el archipiélago tiene ante sí retos y desafíos "importantes" que, consideró, "no es lo mismo afrontarlo desde la debilidad de un gobierno en minoría, que desde la fortaleza de un apoyo parlamentario importante". Por ello, abogó por definir cuáles son las líneas programáticas.

"El PP se va a sentar para hablar de los asuntos que preocupan al conjunto de Canarias y no para hablar de departamentos, áreas y consejerías; y todo esto hay que hacerlo en un tiempo breve, no podemos dilatar en el tiempo una decisión que es importante para el futuro de Canarias. Imagino que en los próximos días ya sabremos esa voluntad o no de llegar a un acuerdo", apostilló.

Antona ha insistido en que lo "primero de todo es saber si hay voluntad seria", por ello pidió a CC ser "honestos", que "no" tensen la cuerda en la negociación, ya que insistió en que la "clave es si hay voluntad política" porque, apuntó, CC y PP se conocen y saben cuál es el pensamiento sobre las políticas que se están realizando.