Antonio Maíllo: "En Unidos Podemos nos tenemos que poner las pilas y acelerar la intensidad del trabajo en el Congreso"

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha mantenido este lunes que Unidos Podemos se tiene que "poner las pilas" y "acelerar bien la intensidad del trabajo parlamentario" porque esa postura es "muy importante" para poder "determinar, condicionar y deconstruir las reformas del PP".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, ha defendido que su grupo parlamentario, con 71 diputados, tiene "mucha capacidad para actuar en el Congreso" ante la "fisura" abierta al "modelo alternativo que desde el punto de vista económico, social e incluso cultural se sitúa frente al bipartidismo".

Así lo ha dicho el líder de IU en Andalucía al ser preguntado por el inicio del año en la actividad parlamentaria, cuando también ha aseverado que ve al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "con un tono diferente al Rajoy ensimismado y aislado con su mayoría absoluta de la pasada legislatura" y que, aunque sus palabras "no se corresponden con sus actuaciones" sí ve en él "cierta humildad discursiva" aunque "vayan a intentar salvar el máximo número de muebles posibles de su gestión", ha previsto.

Sobre el PSOE, Maíllo ha dicho simplemente que ve al partido "descabezado" y, además, ha previsto que a lo largo de los próximos meses PP y PSOE llegarán a "grandes acuerdos" en temas de política exterior o defensa y que harán una "sobreactuación y teatralización en el ámbito de servicios públicos, lo que pueden considerar que es más accesorio", al ver que "el PSOE no tiene ahora alternativa y es difícil que se convierta en una oposición útil".

Ha vuelto a subrayar la "voluntad de acuerdo" que ha demostrado IU en su unión con otras fuerzas políticas como Podemos o En Marea y en la que, a su juicio, debe residir el "camino para una alternativa a Rajoy" y ha lamentado que esa actitud no se haya visto en otras fuerzas, "como el PSOE con el liderazgo de Susana Díaz", que "podían haber elegido esa alternativa, pero que optaron porque estuviera cuatro años más en el Gobierno".

Por otro lado, también se ha referido a las posibles aspiraciones personales de la presidenta andaluza, Susana Díaz, de llegar a la Secretaría general del PSOE y ha dicho que eso es "legítimo" y "muy respetable" pero también ha advertido de que esa situación no puede "menoscabar la atención a los asuntos andaluces" porque, a su juicio, "se nota mucho la ralentización" de un Gobierno "extremadamente lento" y con Consejos de Gobierno "muy vacuos". "Necesitamos un Gobierno con ambición y hambre y este Gobierno carece de ello", ha ahondado.

LA POLÍTICA INTERNA DE PODEMOS

Con respecto al debate entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, Maíllo ha subrayado que no se trata de "un debate entre dos personas sino sobre el modelo de organización", como el que IU tuvo en junio del año pasado y ha confiado en que sus socios en Unidos Podemos tengan de cara próximo cónclave nacional "un buen debate" y también que las "heridas" que puedan hacerse en este proceso "no sean de las que no se pueden restañar".

"La política interna es quizás lo más desagradable de la política", ha asumido Maíllo, que desea que Podemos salga de Vistalegre "reforzado y con la voluntad de la aspiración popular: construir un instrumento de muchos que sea útil a la mayoría social".

Sobre la reclamación de Podemos Andalucía para que ésta forme parte de la nacional pero de forma más autónoma, Maíllo ha recalcado que IULV-CA, "federada con IU pero con personalidad propia", ya resolvió hace tiempo ese debate, que refleja las inquietudes del modelo territorial en nuestro país, "el derecho de cada parte a sentirse cómoda y la ambición de seguir unidos".

En la entrevista, también se ha referido al presidente estadounidense electo Donald Trump y ha advertido de los "peligros" de su "discurso de xenofobia y neofascismo", que "se aventuran también en Europa" y, al respecto, ha expuesto que en España y en Portugal se da la "excepcionalidad ibérica" ya que en la península la salida de la crisis se produce desde la izquierda, a la que "se intenta destrozar con una política profundamente hostil".