Antonio Sanz: "Se puede estar en política para luchar por los sillones o para servir y dar solución a los ciudadanos"

El delegado de Gobierno en Andalucía y presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha alabado este viernes la "unidad" del PP de Almería en el marco de su 13 Congreso Provincial, puesto que este aspecto le hace ser un partido "ganador, abierto, participativo" y "útil" para los ciudadanos a la hora de resolver sus problemas, frente a otras formaciones que se centran en "los sillones".

"Se puede estar en política para luchar por los sillones como vamos a ver en Sevilla o se puede estar en política para servir y dar solución a los problemas de los ciudadanos", ha advertido Sanz durante su intervención, en la que ha hecho referencia expresa a los mítines políticos previstos en la jornada de este viernes en la provincia hispalense.

En esta línea, Sanz ha señalado que "lo importante de una familia no es vivir juntos" sino "estar unidos", ya que esa es "la garantía de la fortaleza de la vida que tiene hoy el PP en Almería", en donde el "único debate" está en "los problemas y las soluciones" de la población.

Con esto, ha animado a la militancia a trabajar y conseguir que el próximo congreso del PP tenga a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, puesto que actualmente la región tiene "el peor Gobierno de la historia" con el sillón de Presidencia "vacante" porque los "los intereses del PSOE están por encima de los intereses de Andalucía".

"Andalucía necesita un presidente que no quiera Andalucía para dar el salto, sino tener pasión por Andalucía, arriesgar por Andalucía" ha dicho Sanz, para quien Susana Díaz está "dedicada a resolver los problemas del PSOE y no de los andaluces". "Andalucía necesita alguien que no utilice Andalucía como plataforma personal sino que garantice que se va a dejar la piel", ha apostillado.

"No hay que caer en errores porque hay veces que surge el debate de creer que hay que hacer partido nuevo. El PP no hay que reinventarlo", ha añadido el delegado de Gobierno, quien ha defendido los procesos congresuales de su partido frente a quienes quieren "asumir experiencias nuevas" y "apuestan por las primarias" aunque "si el resultado no les gusta cambian al que ganó las primarias".

No obstante, ha considerado que "sí es importante" el "actualizar" el partido bajo la demanda de la sociedad, con lo que ha felicitado a los populares almerienses por "haber modernizado el PP en Almería y por hacer del PP de Almería un partido útil". Igualmente, ha presumido de pertenecer a un partido que "ha dicho la verdad" aunque a veces por ello "te parten la cara", y ha recalcado el compromiso del Ejecutivo de conseguir que Almería cuente con conexión de Alta Velocidad en 2023. "Esa es palabra del Gobierno de España y se va cumplir en Almería", ha incidido.