Aparecen nuevas pintadas en la casa del pueblo de Barakaldo en las que acusan a los socialistas de ser "hijos del GAL"

El PSE-EE de Bizkaia ha denunciado la aparición este sábado de nuevas pintadas en la Casa del Pueblo de Barakaldo en las que se puede leer "Hijos del GAL. Iñaki Bilbao gose greban. Amnistia Osoa", en referencia a la huelga de hambre que mantiene el histórico miembro de ETA Iñaki Bilbao, alias 'Txikito', condenado por matar al concejal socialista de Orio Juan Priede.

El ataque de este sábado se suma a las pintadas aparecidas en la jornada de ayer viernes en las casas del pueblo de las localidades vizcaína de Santurtzi y Las Arenas.

En un comunicado, el secretario general del PSE de Bizkaia, Mikel Torres, ha mostrado su "rotunda condena" ante estos hechos y ha recalcado que sus autores son unos "intolerantes sin respeto alguno por la democracia, la libertad y la convivencia".

"Estos actos de cobardía no nos van a callar. Las puertas de nuestras casas del pueblo seguirán abiertas para todos los ciudadanos porque, frente a su sinrazón, los socialistas siempre defenderemos la convivencia y el respeto hacia los demás", ha afirmado.

Por último, ha señalado que "ensuciar nuestras paredes con mentiras e insultos demuestran que sus autores no son otra cosa que vándalos que no tienen el mínimo respeto hacia nadie". "Se pueden ahorrar esta campaña de ataques contra los socialistas y contra otras formaciones políticas porque no van a conseguir absolutamente nada", ha concluido.