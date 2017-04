Aranburu se muestra "optimista" sobre la negociación con el Estado y apunta a un posible acuerdo en otoño

Etiquetas

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aranburu, se ha declarado "optimista" sobre la negociación que mantiene Hacienda con el Estado para actualizar la aportación del año base del nuevo quinquenio 2015-2019 y ha destacado que el ritmo de las conversaciones "es bueno". Ha planteado la posibilidad de que en otoño pueda haber acuerdo.

Mikel Aranburu ha explicado, en una comisión en el Parlamento de Navarra a petición de EH Bildu y UPN, que desde enero se están celebrando reuniones quincenales entre técnicos del Gobierno foral y del Ministerio en las que ya se han repasado todas las partidas presupuestarias de los Ministerios.

Estas negociaciones se producen tras las discrepancias con diferentes pagos, que se visibiliza en la decisión del Estado de no abonar 82,6 millones de euros que le correspondía abonar a Navarra en concepto de ajustes por el IVA e Impuestos Especiales, todo ello después de que en el último trimestre de 2016 Navarra decidiera no abonar la misma cantidad en concepto de aportación económica.

Aranburu ha explicado que el Gobierno de Navarra, al liquidar la aportación correspondiente a 2016 en el último trimestre, decidió pagar la cuantía prevista en la última aportación acordada, tal y como prevé el artículo 63.2 del convenio en caso de discrepancia, dado que, en su opinión, el sistema de prórroga estaba obligando a Navarra a pagar "una cuantía que desorbita la senda de la aportación".

El consejero ha afirmado que, mientras la decisión de Navarra tiene apoyo en el Convenio Económico, "la decisión unilateral del Estado de quitarnos los 82 millones no tiene apoyo jurídico". "Ha sido una acción de revancha o de lo que fuera", ha indicado.

Mikel Aranburu ha explicado que han pasado 2015 y 2016 sin que haya sido posible negociar la actualización del quinquenio 2015-2019 y ha indicado que "es muy urgente para Navarra calcular correctamente la aportación del año base de quinquenio para regularizar y reconducir la aportación a sus justos términos, los que tengan que ser".

"HAY DISCREPANCIAS, PERO NO SON IMPORTANTES"

Aranburu ha destacado que las reuniones de los grupos técnicos han servido para repasar todas las partidas de gasto de los Ministerios y ha explicado que "hay discrepancias, pero no son importantes en el sentido cuantitativo". "No puedo adelantar cifras, porque ni siquiera yo las conozco, no participo en las reuniones y no quiero inmiscuirme en trabajos puramente técnicos, aparte de que son muy aburridos", ha apuntado.

Además, ha explicado que ha principios de mayo está prevista una reunión de la subcomisión creada para resolver sobre las discrepancias, "pero aun y todo, en las cosas que se dejan, no veo grandes diferencias alarmantes".

Así, ha afirmado que, "en la parte de la aportación, el ritmo es bueno, y nos quedaría la parte de los ajustes de la imposición indirecta, que, siendo importantes, son más técnicos y quizá más sencillos". "Ahí probablemente no tengamos tampoco muchos problemas", ha señalado.

Por ello, ha asegurado que es "optimista en esta materia y si en el otoño cerramos todo, el hecho de los descuentos unilaterales o no queda totalmente salvado porque se regulariza la situación desde el año 2015".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha lamentado que "Navarra está en una posición de inferioridad y quien tiene la sartén por el mango es el Estado". "El Estado tiene la capacidad de decidir sin apoyo jurídico no abonar esos 82,6 millones. Nos parece una acción de revancha y el Estado quiere demostrar que manda en esta situación y que lo de que las dos partes son iguales es pura filfa", ha indicado.

El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha criticado al Gobierno foral, señalando que "de manera unilateral Navarra se hizo morosa en un pago y ahora el Estado le ha respondido con la misma moneda". "Toda la gallardía y el entusiasmo con que desde el cuatripartito se celebró el impago, de repente el Estado lo compensa, y toda esa gallardía se convierte en mansedumbre. El Gobierno foral se está metiendo en una auténtica ratonera con la negociación del convenio", ha indicado.

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha confiado en que a través de la negociación "se pueda llegar a una situación lo más equilibrada posible, lo más cercana a la realidad, que nos permita desbloquear y trazar perfectamente qué debe pagar Navarra al Estado y cómo se calcula lo que el Estado debe compensar a Navarra".

La portavoz de Podemos, Laura Pérez, se ha pronunciado a favor de la posición del Gobierno de Navarra y ha considerado que la vía utilizada por el Gobierno central para no abonar los 82,6 millones "es un abuso de poder, una expresión más de su prepotencia".

DURO ENFRENTAMIENTO ENTRE PODEMOS Y PP

A continuación, Laura Pérez ha advertido del "impacto económico de la corrupción en España, que supone una pérdida de unos 30.000 millones de euros". Dirigiéndose a la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "tenemos un Gobierno corrupto". "Ustedes representan a un partido que gobierna basándose en la misma corrupción. Su gobierno constituye un insulto a la inteligencia, al Estado de Derecho y a la democracia, lo mejor que pueden hacer es disolverse y devolver el dinero", ha dicho.

Ana Beltrán ha intervenido para exigir a la portavoz de Podemos que rectificara sus palabras y ha pedido a la presidenta de la comisión que no permitiera "insultos". Laura Pérez no ha rectificado.

La portavoz 'popular' ha indicado que Podemos "no puede decir que un Gobierno es corrupto". "Puede decir que hay personas condenadas por corrupción que pertenecen a un partido concreto y a otros también, cosa que nos avergüenza. Pero no puede manchar a todo un Gobierno, porque es falso. Miembros de Podemos presuntamente utilizan viviendas de protección oficial para beneficiarse, miembros de Podemos supuestamente cobran por trabajos que no hacen, y también hay una supuesta financiación ilegal. Y nadie dice que Podemos es un partido corrupto", ha indicado.

Sobre la comparecencia de Aranburu, Ana Beltrán ha afirmado que "está habiendo negociaciones en buena sintonía" entre Navarra y el Estado, y ha apuntado que el Gobierno de España "está con mucho interés en llegar a una buena negociación".

La parlamentaria del PSN Ainhoa Unzu ha indicado que, "pese a que algunos entienden que causar gresca y conflicto es la mejor forma que tenemos de ejercer el autogobierno, nosotros entendemos que la mejor forma es el diálogo y el acuerdo". "Vamos a olvidarnos de lo que acabamos de ver esta mañana en esta comisión. Es bochornoso lo que hemos sufrido. Esta no es la mejor manera de defender los intereses de Navarra", ha afirmado, para apelar al diálogo con el fin de tratar de alcanzar un acuerdo este mismo año.

Por último, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha considerado que "las negociaciones van bien, algo que es muy positivo, porque el objetivo fundamental debe ser que se alcance un acuerdo, y si es este año, mejor que mejor". "El Gobierno tiene el apoyo de I-E en todo este proceso, valoramos positivamente cómo se está gestionando", ha apuntado.