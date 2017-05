Armengol: "Nunca he llamado al director de la televisión pública ni a ningún periodista para darle indicaciones"

Etiquetas

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido la prensa independiente y plural, en un coloquio celebrado en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag), y ha explicado que "nunca" ha llamado al director de la televisión pública o a un periodista "para darle indicaciones".

Durante la charla titulada 'Política y comunicación', Armengol, que ha estado acompañada de la periodista y profesora del centro Nekane Domblás, ha subrayado que "la mejor comunicación política es cumplir lo prometido".

Igualmente, ha indicado que en caso contrario, es necesario saber explicar por qué no se puede hacer algo. "Esa es la mejor manera de comunicarme con los ciudadanos", ha añadido.

Sobre las nuevas vías de comunicación, como las redes sociales, ha reconocido que le gustan los matices y que, por lo tanto, 140 caracteres le parecen pocos para explicar una idea. "A veces las cosas se malinterpretan", ha dicho la presidenta del Ejecutivo balear.

En cuanto a la posverdad, es decir, noticias que no se ajustan a la realidad, ha dicho que se ha sentido "afectada" en ocasiones pero la política "también a veces" está "más en la posverdad que en la verdad". En este sentido, ha asegurado que "nunca" se ha sentido "coaccionada" por medios de comunicación o empresas.

PRIMARIAS PSOE

Por otra parte, en referencia a las primarias del PSOE, Armengol ha reconocido que el partido está en una "situación difícil" y que ella se coloca "en una posición nítidamente de izquierdas".

"No me he planteado dimitir del PSOE. Me siento muy a gusto. A veces no me gustan algunas decisiones pero no me resigno. En democracia hay que aceptar los resultados, también cuando pierdes", ha asegurado.

La presidenta del Govern ha considerado que el partido "debe entender lo que es España", ya que "no es lo mismo un territorio que otro" y ha defendido que se reconozcan "las particularidades de cada uno". "Creo en un PSOE federal y plurinacional", ha especificado.

Igualmente, Armengol ha insistido en que "Pedro Sánchez y Patxi López deberían ir juntos" y ha avanzado que no le da "miedo" pactar con partidos nacionalistas para alcanzar futuros acuerdos con otros partidos.

La presidenta ha respondido a las preguntas formuladas por los asistentes, alumnos de los grados en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.