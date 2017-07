BESCANSA DENUNCIA QUE LOS EXTESOREROS DEL PP MIRABAN A MAÍLLO PARA SABER SI PODÍAN RESPONDER O NO

Etiquetas

La portavoz de Unidos Podemos en la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del PP, Carolina Bescansa, denunció este jueves que los extesoreros Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís miraban al coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, para saber si podían responder o no a las preguntas de los portavoces.Lo dijo Bescansa en rueda de prensa tras finalizar la sesión en la que, desde la nueve de la mañana, comparecieron los dos extesoreros y después la actual responsable de las finanzas del PP, Carmen Navarro. A pesar de las "muchas dificultades" que han puesto y de las "muchas" preguntas que dejaron sin responder, Unidos Podemos concluye que determinadas prácticas que nacieron con Alianza Popular "se han mantenido a lo largo del tiempo hasta hoy". De las dos primeras comparecencias subrayó las cenas organizadas por Sanchís en las que los asistentes pagaban "medio millón de pesetas de la época" que acababan en el PP, o que en mítines de Manuel Fraga había quien entregaba cheques que los escoltas llevaban a la sede. De Navarro destacó que eludió responder a la pregunta de quién está pagando a su abogado defensor en la causa en la que está imputada, un silencio que "revela" el mantenimiento "en los mismos términos" de pagar con dinero del partido la defensa de investigados por corrupción. Bescansa subrayó además que en las comparecencias se pudo apreciar una "estrategia coordinada" de los comparecientes, especialmente de Naseiro y de Sanchís, porque Navarro ocupa su cargo en la actualidad y "sabe lo que tiene que decir y lo que no". Sin embargo, precisó, Naseiro y Sanchís, que llevan tiempo fuera de la primera línea, aseguró, miraban a Martínez-Maíllo antes de responder a los portavoces "para saber si podían decir algo o no".