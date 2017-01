BESCANSA DICE QUE HAY QUE "IMPUGNAR EL EJE" IGLESIAS-ERREJÓN Y FIJAR UNAS "NORMAS COMUNES"

Etiquetas

La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, dijo este martes que “impugnar” el eje de organización del partido entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón debe ser una de las tareas fundamentales de la segunda Asamblea Ciudadana de Vistalegre, así como establecer unas “normas comunes” de funcionamiento tras el evento, algo en lo que detecta acuerdo entre las distintas corrientes.Bescansa hizo estas declaraciones a los periodistas antes de entrar en la reunión de debate sobre propuestas políticas de las diferentes candidaturas del partido de cara a la Asamblea Ciudadana; una reunión que valoró “muy positivamente” como espacio de intercambio y “preámbulo” de la “construcción de acuerdos” para el establecimiento de “unas reglas básicas sobre cómo va a funcionar Podemos después de Vistalegre”. El siguiente paso será la reunión convocada para el día 28, respecto a la que hizo un “llamamiento” a todo el partido para que acuda. Según dijo, la candidatura liderada por Errejón ya ha confirmado su asistencia, y está pendiente de hacerlo la de Iglesias. En cualquier caso, Bescansa dijo haber detectado “un nivel de acuerdo a destacar” sobre esta necesidad y sobre lo que se ha hecho bien y mal desde la asamblea fundacional.Preguntada por la dicotomía entre Iglesias y Errejón, Bescansa contestó, en primera persona del plural, que cada vez son más los miembros del partido que se sienten “incómodos en ese eje de organización entre Pablo e Íñigo”, pues la mayoría se sienten “sobre todo de Podemos”, y en este sentido abundó: “Si algo tenemos que hacer en esta segunda asamblea ciudadana es impugnar ese eje”. Bescansa aseguró que el que vaya a haber “más de una candidatura no es una pelea, sino un principio básico de organizaciones democráticas”, y que por tanto no se ha de “tener miedo” a esta posibilidad, sino que más bien deberían estar “preocupados si no las hubiera”, como en otros partidos. En este sentido, reconoció que, con más de 10 propuestas diferentes, le “sorprendería mucho” que se llegaran a transaccionar hasta confluir en un solo documento.No obstante, pese a celebrar esa pluralidad, también defendió la necesidad de acordar unas normas comunes para todo Podemos sobre cómo ha de funcionar después de Vistalegre” y la conveniencia de buscar puntos de encuentro, porque “hacer política es intentar buscar lo común en la diferencia”.