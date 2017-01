(AVANCE) BESCANSA APUNTA A LA “IRRESPONSABILIDAD” DE LA DIRECCIÓN DE PODEMOS POR HABER PERMITIDO LA PUGNA ENTRE IGLESIAS Y ERREJÓN

Etiquetas

- Aunque subraya que en una “competición democrática” siempre existe una “lucha legítima por el poder”. La secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, Carolina Bescansa, apuntó este jueves a la “irresponsabilidad de la dirección política” del partido por haber permitido la existencia del “eje de confrontación” entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el responsable Político, Íñigo Errejón, que puede llegar a volverse “nocivo” para la organización. La también diputada de Unidos Podemos se expresó de esta manera en una entrevista concedida a Servimedia, después de que este miércoles Iglesias y Errejón no acercasen posturas en una reunión entre las diferentes corrientes para buscar la unidad de cara a la II Asamblea Ciudadana, ‘Vistalegre II’. Preguntada por si considera un fracaso que el debate se conciba en estos términos, respondió: “Tiene algo de irresponsabilidad por parte de la dirección política que hayamos llegado a este punto, y me incluyo; la falta de contención y de responsabilidad que ha permitido que eso ahora sea así. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad"."Nosotros dijimos que venimos del 15-M y hemos asumido llevar a las instituciones la voz de las mayorías de este país y de impulsar el cambio político, social y económico”, agregó.RECTIFICAR Bescansa manifestó que no pueden faltar a ese compromiso “por perdernos en el mal uso de las formas”, y consideró que ahora “toca rectificar”. “En general en la vida no hay que tener miedo de equivocarse, porque las personas y las organizaciones siempre nos equivocamos. Lo que hay que tener miedo es de no saber rectificar, y ahora nos toca intentar rectificar”, insistió, tras subrayar que el "eje de confrontación" Iglesias-Errejón es “profundamente centralista” y puede llegar a volverse “nocivo” para la formación. Con todo, consideró “posible” y “conveniente” el acuerdo entre ambos dirigentes de cara a la Asamblea Ciudadana que tendrá lugar el 11 y 12 de febrero y, aunque calificó de “muy perjudicial” hablar de lucha de poder, matizó que “la política siempre es una lucha de poder. En democracia la lucha en procesos electorales es la lucha legítima por el poder”.